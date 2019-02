2019.02.18. 0

(X)

Utazás kiállítás 2019.

Az aktív kikapcsolódás és a kaland áll a 2019-es Utazás kiállítás középpontjában. Magyarország első számú turisztikai vásárán 30 ország 300 kiállítója mutatja be újdonságait február 21–24. között a HUNGEXPO Budapesti Vásárközpontban. A szervezők idén a látogatók mind teljesebb körű kiszolgálása érdekében egy „régi- új” társkiállítással, a már eddig is sikeres Budapest Boat Show-val együtt rendezik meg az eseményt.

Az idei Utazás kiállításon, amely Magyarország legnagyobb turisztikai seregszemléje az érdeklődők egy időben és egy helyen kaphatnak meg minden információt a legtöbb desztinációról, bel- és külföldi nyaralóhelyekről, szálláshelyekről.





Millió program - egy helyen

A számos program közül kiemelkedik a már tavaly is népszerűnek bizonyult Aktív sziget, amelyen a látogatók virtuális segítséggel járhatják be az ország legszebb tájait. Az új virtuális tartalmak között lesz szabadulószoba, biciklitúra és katonai sátor-kaland.





Blogger Corner

A Blogger Corner-en találkozhatnak a legismertebb utazó bloggerekkel, akik megosztják a tapasztalataikat, és hasznos tanácsokkal látják el az utazókat. A kiállítás idején rendezik a Járatlan Utakon Fesztivált, Magyarország legnagyobb, független és extrém utazókat megszólító rendezvényét. Ezen a szervezők több mint 60 előadást, workshop és kerekasztal-beszélgetést terveznek az aktív turizmus, a környezettudatosság és a fenntartható turizmus témákban.





Budapest Európa Sportfővárosa

A Budapesti Fesztivál és Turisztikai Központ házigazda városként egy 400 m2-es interaktív élményeket kínáló standot épít fel Budapest Európa Sportfővárosa cím apropóján. A nyitott „élmény aréna” középpontjában felállított életnagyságú bokszringben folyamatos kulturális programokkal, sport- és táncbemutatókkal várják a kiállítás vendégeit. A látogatók a színpadon találkozhatnak sztársportolókkal és a Sportfőváros hivatalos nagyköveteivel.





Karaván Szalon

A hazai lakókocsi és lakóautó kínálat egészét felvonultató KARAVÁN SZALON-ban több mint 50 járművet és az eddiginél is nagyobb számú eszközt mutatnak be a látogatóknak. Megtalálhatók lesznek itt a kempingezéshez kapcsolódó szolgáltatók, felszerelések és kiegészítők, valamint bemutatkoznak hazai és nemzetközi kempingszövetségek és maguk a kempingek is.





Afrika Expo

Minden eddiginél nagyobb alapterületen (800 nm), interaktív programokkal várja az érdeklődőket az Afrika Expo, amely 2011 óta Kelet-Közép Európa egyetlen, első, ezáltal legexkluzívabb négy napos nemzetközi Afrika tematikus fóruma.

A színpadon a Momentán Társulat improvizációs előadása mellett más izgalmas produkciók és érdekes beszélgetések várják az érdeklődőket.





Sportturizmus a fókuszban

A kiállításhoz ezúttal is számos szakmai program kapcsolódik. A turisztikai fejlesztések, a kiemelt régiók mellett ezúttal a sportturizmus lesz a fókuszban. Az előadók között többek között ott lesz Révész Máriusz Kerékpározásért és Aktív Kikapcsolódásért Felelős Kormánybiztos, Czene Attila, a Magyar Szabadidősport Szövetség elnöke, és Holczhauser András, a Magyar Vitorlás Szövetség főtitkára.

A Diák Szakmai Napon, amelyen az Európai Unió EU Next Tourism Generation projektje is bemutatkozik, most hat magyarországi egyetem hallgatói mutatják be turisztikai témájú projektjeiket, szakmai zsűri előtt.

A kiállítás második napjától működik a Kölyökpark gyermekjátszó és -megőrző, ahol a 3 évesnél idősebb gyermekekkel szakképzett animátorok foglalkoznak.

Ahol Afrika és az Alföld találkozik - díszvendégek az Utazáson

Algéria az idei Utazás kiállítás külföldi díszvendége. A kiállításon zenével, gasztronómiával, izgalmas tájakkal és kalandos programokkal mutatkozik be az afrikai kontinens legnagyobb országa

A belföldi díszvendég ezúttal Bács-Kiskun megye és Kecskemét. Az ország legnagyobb területű megyéje 28 település és 6 szervezet összefogásával mutatja be sokszínű vidékét. A látogatók a kiállítás ideje alatt megismerhetik a hajósi pincesort, a bugaci pusztát, képzeletben egy sétát tehetnek a bajai Duna-parton, csobbanhatnak a félegyházi fürdőben, megcsodálhatják a kecskeméti Cifrapalotát, és természetesen megkóstolhatják a bajai halászlét, az alföldi borokat és a kecskeméti barackpálinkát.



Kulturális díszvendég

A kiállítás kulturális díszvendége a Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram. A 39 műemléket – 20 kastély és 19 vár – magában foglaló projekt fejlesztéseinek köszönhetően ezek az épületek nemcsak régi szépségüket nyerik vissza, hanem új funkciókkal is gazdagodnak. Egyebek mellett ezeket mutatják be az Utazás kiállításon, ahol az érdeklődők ízelítőt kaphatnak egy-egy helyszín hangulatából. A cél – a programok gazdái szerint – az, hogy a komplex funkciót betöltő objektumok egységes rendszerbe foglalt láncot alkossanak a jövőben egységes, nyugat-európai színvonalú turisztikai desztinációként.

A kiállítás idején a látogatók nyereményjátékon vehetnek részt, amelyen a díszvendégek által felajánlott 30 értékes nyeremény bármelyikét megnyerhetik. A fődíj algériai utazás és hazai, családi wellness üdülés. A játékszelvények a kiállítás idején a Fogadócsarnokokban találhatók.

A kiállításról és a programokról bővebbet >> ITT << találsz!

BUDAPEST BOAT SHOW - az ország legnagyobb hajókiállítása

Az Utazás kiállítás egyidejű rendezvénye ezúttal a Budapest Boat Show, mely Magyarország legnagyobb szárazföldi kikötője, a hajózás és a vízi sportok szezonnyitó nagyrendezvénye.



A kiállítás 2019-ben a 28. alkalommal vonultatja fel a teljes hazai vitorlás, motoros és elektromos hajókínálatot. 83 kiállító 110 hajóját mutatja a Hungexpo legmodernebb (G) pavilonjában, amely idén szinte teljesen hajókkal telik meg, így az F pavilonban a hajók mellett a kapcsolódó szolgáltatások, felszerelések, vízi sportok, és azok felszerelései lesznek megtalálhatók.

A Budapest Boat Show nagy hangsúlyt fektet az aktív és hajós turizmusra Ennek fényében számos hajós utazással, hajóbérléssel, charterrel foglalkozó cég mutatja be kínálatát az érdeklődőknek. Hajózáshoz kapcsolódó felszerelések és szolgáltatások, valamint a vízi sportok eszközei is bemutatkoznak a színpadon, a Programszigeten és a Bemutató Medencében, ahol egész napos programokkal várják a látogatókat.

A Budapest Boat Show, ahogy minden évben, idén is meghirdette Újdonság Pályázatát, amelynek győzteseit – köztük a világ első sorozatgyártásra fejlesztett electrojetjét és egy mesterséges intelligenciával működő vitorlás műszercsaládot – a kiállításon mutatják be az érdeklődőknek. A győztes hajókat és eszközöket >> ITT << találjátok.

A kiállítás nagy hangsúlyt fektet a hazai vizek bemutatására, ennek érdekében 2019-ben feléleszt egy korábbi hagyományt, és újra díszvendéget invitált a rendezvényre. Az első bemutatásra kerülő régió a Fertő tó lesz, mely a színpadi programok mellett saját standdal is várja az érdeklődőket, hogy bővebb információt nyújtson a tervezett jelentős méretű fejlesztéseikről, az utánpótlás nevelésről vagy a helyi vitorlás életről.

Magyarország első nyaralóhajója

Az Aktív Magyarország standján állítják ki a Nyaralóhajózási Program és egyben Magyarország első nyaralóhajóját. A Nicols típusú, vezetői engedély nélkül vezethető hajó közvetlenül a franciaországi gyárból érkezik, és csütörtökön az A pavilon 209-es standján mutatkozik be a hazai közönségnek. A kiállítás után ez a nyaralóhajó további 19 társával együtt 2020-tól a Tisza-tavon, Felső-Tiszán és Bodrogon fogja kiszolgálni a nyaralni és hajózni vágyókat.

A Generali Kikötő Színpadon és a Bemutató Medencében ezúttal is számos program várja a látogatókat, köztük újdonságok bemutatók, versenybeszámolók, kerekasztal-beszélgetések, filmvetítések, modellező bemutatók és tesztek.

A kiállítás stratégiai partnere a Magyar Vitorlás Szövetség és a Balaton Boat Show, fő támogatója a Generali Biztosító Zrt., szakmai védnöke a Hajóipari Vállalkozók Egylete, autós partnere pedig az Audi.

A kiállítás programjairól és a kiállítókról bővebben >> ITT << tájékozódhatsz.







Készpénzmentes fizetés a HUNGEXPO Budapesti Vásárközpontban

2019. január 1-től a HUNGEXPO Budapest Vásárközpont rendezvényei teljesen készpénzmentessé válnak. Az eddig részben bevezetett HelloPay „Cashless rendszer” felhasználási területe kibővül, így a helyszínen a pénztárakban vásárolt rendezvény belépőjegyekért, a parkolásért, valamint a területen lévő vendéglátóhelyeken készpénz helyett érintéses bankkártyával, vagy HelloPay kártyával fizethetnek a látogatók. A kiállítóknál továbbra is van mód a készpénzes fizetésre.

Amennyiben az adott rendezvényre az online regisztráció során nem vásároltál előzetesen belépőjegyet, a helyszínen a pénztárakban kizárólag érintős bankkártyával, vagy HelloPay kártyával vásárolhatod meg! Amennyiben nem rendelkezel bankkártyával, vagy nem hoztad magaddal a rendezvényre, >> ITT << informálódhatsz HelloPay kártya használatáról.

Ajánló