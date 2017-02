2017.02.10. 0

Simon Ádám

I love this game

José Antonio Hermida 20 éves sportkarrierjének tiszteletére.

José Antonio Hermida neve biztosan ismerősen cseng a mountainbike sportot kedvelők körében. A több, mint 20 éves sportkarriert befutott kerékpáros nem csak számtalan világkupa és világbajnokság győztese, de élő legenda is egyben. Arról nem is beszélve, hogy mindig vidám természetével, folytonos viccelődéseivel üde színfoltja is a sporteseményeknek, környezete számára valódi inspirációt jelentve ezzel.

A több, mint 20 évig tartó fantasztikus karrierjének tiszteletéül készült el az alábbi videó is: