0

2020.03.08. Semmering

Rokonsport Sítúra - Semmering Stuhleck

Helyszín: Semmering

Dátum: 2020.03.08. - 2020.03.08.



Elérhetőségek:

Rokonsport

06 20 450 30 10

info@rokonsport.hu

https://rokonsport.hu/situraink/sikozpont/index/id/1



Rokonsport Sítúra - Semmering Stuhleck - Kiírás

Baráti körös túráink legkedveltebb és leggyakrabban látogatott úti célja. A sípályák számát és változatosságát, valamint a hóbiztonságot tekintve is a legideálisabb választás egynapos téli kikapcsolódásra felkeresni. A 24 km-es pályarendszer kék(18 km) és piros(6km) jelzésű lejtőkkel rendelkezik, tehát a kezdő és haladó sízők és snowboardosok is maradéktalanul jól érezhetik magukat a Semmering stuhlecki oldalán Emellett kiváló túraútvonalak és egy 5 km-es erdei szánkó ösvény is megtalálható itt.

A síközpont legmagasabb pontja az 1783 m magas Stuhleck csúcs, melynek közvetlen szomszédságában egy kiváló konyhájú étterem/hütte üzemel pár lépésnyire a 1774 m-ig felkapaszkodó Steinbachalmbahn-ra keresztelt 6 üléses felvonó tetejétől. Jól karbantartott és hóágyúzott pályák, modern 4-6 üléses liftek, csákányos felvonók fogadják az idelátogató turisták ezreit.

Rokonsport Sítúra - Semmering Stuhleck - Nevezés

Jelentkezés Helyszín: Semmering

Dátum: 2020.03.08.



Elérhetőségek:

Rokonsport

06 20 450 30 10

info@rokonsport.hu

https://rokonsport.hu/situraink/sikozpont/index/id/1