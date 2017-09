2017.09.05. 0

Nagy Zsolt

Utazás Kockaországba - Cube 2018 bemutató

Országúti Ebike és jövőbe mutató fejlesztések a Cube háza táján.

800 kilométeres autókázást követően megérkeztünk Waldershoffba, a Cube 43000 négyzetméteres gyárához és logisztikai központjához. Megnéztük a 2018-as újdonságokat, és ki is próbálhattuk a bringákat, majd megnéztük az összeszerelő üzemet is. Egy év alatt félmillió bringa gurul le a gyártósorról. Elektromos kerékpárokat négy éve kezdtek el gyártani évi kétezres darabszámmal, 2018-ra pedig már 170 ezer darab van előirányozva. Ennyit a számokról, következzenek az igazán érdekes finomságok...

Cube Stereo 160

Elsőre egy Cube Stereo 16 centit mozgó E-bike-kal mentünk el egy 30 kilométeres körre. Mennyit ér a rásegítés? Iszonyatosan sokat! Még a nagyobb meredekeken is 20-as tempóval lehet felfelé haladni különösebb kondi nélkül. A csúszos, gyökeres, vizes erdei terepeken is nagy magabiztossággal közlekedhetünk vele. Felfelé a rásegítés miatt egyáltalán nem érezni a bringa súlyát, lefelé viszont az alacsony súlypont miatt még stabilabb, és irányíthatóbb lesz. Kinek ajánlanám? Annak, aki nem ijed meg a nehéz tereptől, szívesen tekerne 20-50 kilométeres túrákon sok felfelével, de a kondijába ez nem feltétlenül fér bele (vagy csak spórólni szeretne az energiáival). Nincs akadály...







Cube AMS 100

Versenyzésre termett össztelós monti. Ez a modell már a 2017-es évtől elérhető, viszont ki hagyná ki, ha ráülhet a gyártó csúcsmodelljére? Ha röviden össze kéne foglalnom, ez a bringa a teljesítményről szól. A nyereg mindössze egy karbon lapból áll, a váltó a Sram csúcsmodellje: 12 sebességes arany design-os Eagle szett. Csattan minden váltásnál, de egy pillanat alatt, hiba nélkül teszi a dolgát. Ha lezárjuk a tagot és a teleszkópot, akkor olyan, mintha egy teljesen merev biciklivel közlekednénk, nyekergés nélkül eszi a felfeléket. Lefelé eszméletlen jól kezelhető, imádja mind a gyors, mind a szűk kanyarokat. Nehezen lehetne belekötni, itt már nincs megalkuvás, mindenből a legjobbat kapjuk.

Cube Agree

Harmadik tesztbringának egy magas felszereltségű karbon országútit, az Agree-t kaptuk. Tárcsafékek, elektromos Ultegra váltás, és egy 35 kilométeres, dombokkal tarkított tesztkör. Nehéz megfogalmazni a különbséget egy alu vázhoz képest: egy modern karbon vázzal emelkedőn kiállva úgy halad a bringa, mintha puskából lőtték volna ki és a töredezett, rossz minőségű úton meglepően hatékonyan nyeli el a váz a rezgéseket. Életemben most volt először alkalmam elektromos váltóval szerelt kerékpárt kipróbálni. Voltak is előítéleteim, pedig a valóságban a váltás sebessége érezhetően gyorsabb, mint hagyományos bovdenes váltó esetén. A tárcsafék is pozitívum, kellemesen adagolható a fékerő és ha kell, egy pillanat alatt megállítja a száguldó fenevadat.

Újdonságok

A hagyományos monti és országúti modelleket a legújabb szabványok szerint készítik, vagyis figyelembe veszik, a hátsó agyak szélesebbek a merevebb kerekek miatt, ahol lehet, vázon belül vezetik a vezetékeket és a vezérelhető magasságú nyeregcső vezetékeinek is fix helye lesz.



Az összteleszkóposok közül két új modell lesz, az egyik a Stereo 140 millimétert mozgó változata. Kinézetben az AMS 100-as bringára hajaz, amit próbáltunk is. Tovább viszi az agresszív, már-már vadászrepülőre hajazó formákat.

A másik egy bikeparkos, extrém felhasználásra tervezett, 190 millimétert mozgó downhill/örömbringa, a Hanzz.

A Fazua motor (amivel a Eurobike kiállításon mi is találkoztunk) a következő években egyre több kerékpárba fog bekerülni. A motor kisebb és halkabb is lesz, ezzel együtt sikerült megoldani az egyik legfőbb problémáját, hogy a rásegítés maximum sebessége felett (pedelec esetén 25km/óra) a motornak nem lesz ellenállása. Sőt, ha például nincs benne az akkumulátor, vagy lemerült, nem kell majd a bringán kívül az extra súlyokat magunkkal cipelnünk, mert a hajtásban lévő szenzorokon kívül a teljes rendszert kipakolhatjuk belőle. Ezt a motort építik be több új trekking ebike-ba, és a legnagyobb újdonságukba, ami az országúti ebike… igen, jól olvastad.





Országúti kerékpárral ritkán megy az ember 25 km/h alatt, ami a pedelec rásegítés felső határa. Éppen ezért eddig meglehetősen kevés előnye lett volna egy ilyen bringának, főleg, mert jóval több szívást jelent a plusz súly és motorellenállás leküzdése 25 km/h felett. A Fazua viszont kiküszöböli az ellenállás okozta problémát, így meredek felfeléken és sűrű elindulásoknál jó hasznát veheti az egyszeri országúti bringás az ebike előnyeit. A váz nem csak országúti, de 650b-s kerékkel, vastagabb gumival is használható. Szerintem nagyon vonzzó ezzel az összeállítással, nem beszélve arról, hogy így néha könyedebb terepekre, döngölt földutakra is felmerészkedhetünk vele.





Táskák

Túl nagy meglepetés nem ért minket ezen a téren, új design, új színek, de továbbra is a Deuter gyártja őket, ami komoly minőségi garancia. Kifejezetten tetszetős az enduro változat, aminek a hátuljába integrálható gerincvédő gumi. A jól bevált megoldások továbbra is megmaradtak, mint a párnázott hátrész a jobb izzadtságelvezetésért, a pár literenként növekvő űrtaltalom a különböző típusoknál, vagy például aszerszámtartó zsebek. Már csak a színt kell kiválasztanunk.

Markolatok

Az idei évre ezekből is új típusokat kapunk. A fő kulcsszó az ergonómia. Mindenhol a csuklót megtámasztó, rezgéselnyelő gumibirítást kapunk. Ezekből is különböző méretek vannak, a trekking, kirándulós felhasználástól egészen a versenysportig. A csomagolást úgy oldották meg, hogy ha leveszi valaki a polcról, mind a két felét meg tudja fogni a markolatnak, így nem ér váratlan meglepetés vásárlás után.

Ha kellően felcsigázódtál, gyere el a Tesztnapra, hogy személyesen is megismerhesd a legújabb modelleket!