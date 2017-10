2017.10.20. 0

Próbáld ki a Tacx kínálatának legjobbjait!

2017. november 11-én, a Tacx tesztnapon kiválaszthatod új edzőtársad.

Felejtsd el, amit eddig a görgőzésről gondoltál! Tekerj a Neoval, vagy a Flux-szal és lépj be a virtuális görgőzés világába! Próbáld ki milyen, ha táblagépről programozod az edzésterved, vagy a telefonodon tudod követni az aktuális teljesítményedet. Ha elég jó az egyensúlyérzéked és a hajtástechnikád, próbára teheted magad a Galaxia szabadgörgőn is.

Minden résztvevő ajándék Tacx kulacsból ihatja a HIGH5 frissítőt!

Helyszín és időpont

ELTE Mérnök utcai sporttelepe (1119 Budapest, Mérnök utca 35.)

2017. november 11. (szombat) 10 és 18 óra között

Tesztelhető Tacx görgők

Neo Smart

Virtual Reality training - PC

A világ első valódi Direct Drive trénere, a motorfék és a meghajtás azonos tengelyen, áttétel nélkül kapcsolódik egymáshoz. A NEO ugyanakkor a valaha épített legerősebb tréner: sprint teljesítménye 2200 Watt. A kis fordulaton is nagy ellenállású motorfék a meredek emelkedőket is hűen szimulálja, lejtőn felgyorsítja a kereket. Bővebb infó...

(teszt: 60perc)

Flux Smart

Virtual Reality Training - PC

A Tacx kiváló ár-érték arányú Direct Drive trénere, a súrlódásos kapcsolat elhagyásával sokkal nagyobb pontosságot garantál. A kis fordulaton is jelentős ellenállású elektromágneses fék a meredek emelkedőket is hűen szimulálja. Nem csak PC-re kötve használható, okostelefonnal és tablettel is vezérelhetjük, ingyenesen letölthető aplikációkkal. Bővebb infó...

(teszt: 60perc)

Bushido Smart

Tacx Cycling app & Zwift - tablet

A konstrukció, ami forradalmasítja a görgők világát. A fékezőegység egy villanymotor, amihez semmilyen kábelre nincs szükség, sőt hálózati táplálásra sem. A kommunikáció is ANT+ vagy Bluetooth. Akárhol edzhetsz vele, a szobádban, de a szabadban is. Bővebb infó...

(teszt: 30perc)

Vortex Smart

Tacx Cycling app & Zwift - tablet

Kedvező ár-érték arányú Smart görgő, amihez most ajándékba kapod a full-connect csomagot, amivel VR trénerré fejlesztheted. Elektromágneses a fékezőegysége, aminek mindössze hálózati táplálásra van szüksége, más kábel nem szükséges, a teljes kommunikáció ANT+, vagy Bluetooth kapcsolaton keresztül történik. Bővebb infó...

(teszt: 30perc)

Satori Smart

Tacx Training app - smartphone

Belépőmodell a Smart trénerek világába. Mechanikus vezérlésű, de a teljesítményadatokat továbbítja az okostelefonra. Hálózati táplálást nem igényel, így bárhol, bármikor használható. Okostelefon nélkül, mágnesfékes görgőként is használható. Bővebb infó...

(teszt: 30perc)

Galaxia

regisztráció nem szükséges

Szabadgörgő az innovatív Swing rendszerrel: Kiállva, sprinteléskor engedi kis mértékben előre-hátra mozdulni a görgőt, így csillapítva a fellépő erőhatást, ami miatt akár le is ugorhat a bringa a görgőről. Itt egyensúlyozni is kell, tehát a mozgáskoordinációt is javítja. Bővebb infó...

Jelentkezés, regisztráció

Jelentkezz, hogy megtudd, melyik az igényeidnek legmegfelelőbb edzőgörgő. A tökéletes élményért vidd el saját pedálod és cipőd.

Az edzőgörgők (a Galaxia kivételével) teszteléséhez regisztráció szükséges, így biztosíthatod, hogy a kiválasztott időpontban a tesztelni kívánt görgő biztosan rendelkezésedre álljon.

Regisztráció itt...