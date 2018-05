2018.05.07. 0

Mozgásvilág

hello Bringás nyereményjáték

Töltsd le a hello Bringás app-ot és nyerd meg az indexelős hátizsákot!

hello Bringás applikáció

Csatlakozz hozzánk, hogy ne érezd egyedül magad bringázás közben sem!

Végre egy bringás app, ami ötvözi a szórakozást a biztonsággal! Egyszerű, kényelmes és mindig kéznél van! Egy kis tekeréssel számos kedvezményt kaphatsz, közös célokért bringázhatsz, ráadásul a bajban is veled van.

Szervizt kereshetsz a közelben, ha lerobbansz, megtalálod a bringád, ha nem emlékszel, hol hagytad és bebiztosíthatod magad és bicajod pár kattintással!

Biztosítási csomagjaink, amelyek közül választhatsz:

- balesetbiztosítás

- vagyonbiztosítás

- felelősségbiztosítás.

Töltsd le a hello Bringás applikációt Android-ra, vagy iOS-re, és csatlakozz most a hello közösséghez, plusz nyerj!

Nyerj irányjelzős hátizsákot!

Válaszolj helyesen az alábbi adatlapon található kérdésekre legkésőbb 2018. május 21. éjfélig és figyeld a hírlevelet a sorsolás eredményével.

A helyesen válaszolók között kisorsolunk egy Play-King irányjelzővel felszerelt hátizsákot. A válaszokhoz segítséget a www.hello.hu weboldalon és az applikáción belül találsz.

Játékszabályzathoz klikk ide!

Regisztráció a játékra

Mire jó a bringafotó menü pont? ha elfelejtetted, hol hagytad a bringád lopás kár esetén csökkentheted az önrészt mindkettő Mire tudod az app-ban magad és a bicajod biztosítani? csak balesetbiztosítás csak felelősségbiztosítás csak vagyonbiztosítás mindegyik Hány forinttól köthető a kerékpárodra vagyonbiztosítás? 3500 Ft/év 5200 Ft/év 8000 Ft/év Vezetéknév * Keresztnév * Születés éve * Kérlek válassz 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 E-mail cím * Ir. szám * Város * Utca * Házszám * Telefonszám Weboldal használattal kapcsolatos jogi nyilatkozat elfogadása és adatkezelési hozzájárulás. Weboldal használattal kapcsolatos jogi nyilatkozat elfogadása és adatkezelési hozzájárulás. Kijelentem, hogy a www.mozgasvilag.hu weboldal jogi nyilatkozatát elolvastam és magamra nézve kötelezőnek elfogadtam, valamint hozzájárulok ahhoz, hogy a regisztráció során megadott adataimat a nyereményjáték használatával összefüggésben a Mozgásvilág Kft. mint adatkezelő a nyereményjáték általános szerződési feltételeiben leírtak szerint kezelje, felhasználja, illetve az ott felsorolt személyek részére továbbítsa. Az nyereményjáték általános szerződési feltételeit elolvastam és tudomásul vettem. Hírlevélre feliratkozás (Direkt marketing hozzájárulás) Hírlevélre feliratkozás (Direkt marketing hozzájárulás) Hozzájárulok ahhoz, hogy a megadott elérhetőségeimre a Mozgásvilág Kft. a saját szolgáltatásaival kapcsolatos címzett reklámüzeneteket küldjön, és ezzel összefüggésben a megadott adataimat kezelje az esetleges visszavonó nyilatkozatom kézhezvételéig. Az adatkezeléssel és a hozzájárulásom visszavonásával kapcsolatban az adatvédelmi nyilatkozatot tudomásul vettem és elfogadtam.

Ajánló