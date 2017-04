2017.04.11. 0

(x)

Ha kell egy társ... Badcat, Baddog kerékpárok!

Harrier és Azawakh a „falka” legújabb tagjai...

Idén már a harmadik szezonját kezdi a feltörekvő új kerékpármárka, a Badcat Baddog. Ez alatt a pár év alatt már megszokhattuk, hogy a gyártó, az Accell Hunland Kerékpárgyár ismét modellbővítéssel vág neki az újesztendőnek.

Harrier és Azawakh a „falka” legújabb tagjai, de az eddig ismert modellek is szélesebb választékkal érhetők el. Ami viszont maradt, az továbbra is a kiváló minőség és a nagyszerű ár-érték arány, az ütésálló festés és minőségi beépített alkatrészek, ahogy az egy fajtatiszta jószághoz illik. Általánosságban elmondható, hogy a dizájn a legújabb trendek kívánalmainak megfelelően alakult, több lehetőséget adva a színesebb, változatosabb alapszínek és dekorok kedvelőinek. Természetesen a megszokott alapszínek is megtalálhatóak a palettán. Egyes bringákon hangsúlyt kaptak a modellnevek, vannak viszont olyan kerékpárok is, ahol az egyszerű, letisztult dizájnnal operálnak. Így több stílus kedvelői is megtalálhatják a nekik tetsző járgányt.

Kezdjük a részletes áttekintést a trekkingekkel!

Újdonság a női szakágban

A bevált, megszokott alapmodelleknél újdonság, hogy a női „szakágban” azaz a Badcateknél három különböző mély átlépős modellnek (Abessin, Ragdoll, Burmilla) is megjelent a sportosabb, trapézvázas kivitele. Ezekkel azokat a vásárlókat célozzák meg, akik a fiatalosabb vonalvezetés mellett a trekkingek által nyújtott hasznos felszereltségnek is a hívei. Aki ebben a kategóriában is csúcsminőségre vágyik, az továbbra is megtalálhatja a full XT-s felszereltségű Baddog Hovawart és Badcat Himalayan modelleket.

A cross kerékpároknak bővült a színválasztéka

A bővülő színválaszték mellett az eddig egyik legnépszerűbb modellnél, a Pointernél (amely igazából egy ma igencsak divatos merev villás fitnessbringa) visszatértek az első év mattfekete alapszínéhez, jól ötvözve a söötétet néhány kék kiegészítővel. A Pointer drágább, teleszkópos kivitelének jóval kedvezőbb lett az ára a tavalyihoz képest. Mindkét változat modellneve különleges 3D matricával van „felróva” a vázra. Kuriózum, hogy készített a gyár már egy szíjhajtásos mintapéldányt is, de ez várhatóan a 2018-as kínálatban fog megjelenni.

City

A city-knél 3-as, 7-es és 8-as agyváltókkal, és változatos színekben kínálnak mind férfi (Baddog), mind női (Badcat) modelleket. Itt jelent meg egy 8 sebességes külső váltós, merev villás városi „cirkáló”, a Harrier, mely remélhetően a Pointer eddigi sikerét is megcélozhatja.

A mountain bike-oknál találjuk talán a legnagyobb bővülést

Ezzel pedig a még igényesebb terepimádóknak kívántak kedvezni. A már meglévő sikeres modellek, a Swissy (27,5”), a Chinook és az Akbash (29”) további felszereltségi fokozatokat és merész, fiatalos dizájnokat kaptak. Megjelentek a fulltelós montik (Azawakh), köztük egy RS1 villás csúcsmodell is. Itt azért már erősen pénztárcába kell nyúlni a vásárlónak, de természetesen ezért már versenyminőséget kapunk.

Az országúti kerékpároknál bővült a Greyhound család

A gyártó a kerékpározást sportként űző vásárlókra is gondol a full karbonvázas országúti bringáival. A magyar trikolor dizájnt fehér alapszínnel meghagyták az aluvázas karbonvillás modellnek, a két full karbon kétkerekű elegáns piros és fekete alapszínt, 105 illetve Ultegra felszereltséget kapott.

Látványosan növekedett az e-bike kínálat

A hölgyeknek szánt két modell maradt, de különböző modellváltozatokat kapott. A Balinese 7-es és 8-as agyváltóval is kapható már, míg a Birmant kétféle felszereltségű 9-es, és egy Deore XT szettes 10-es láncváltóval szerelték. Férfi trekkingjük, az Akita a tavalyi sportosabb vázhoz képest egy hagyományos trekking vázat kapott háromféle felszereltségi fokozattal. A Canario-nál meghagyták a tavalyi sportos cross vázat kétféle felszereltséggel, 8-as és 9-es váltóval. A Husky-t is „utolérte” ez a koncepció, a magasabb felszereltségben már Rock Shox villát találunk. A tavalyi csúcsragadozó monti, a fulltelós Tosa már S változatban is kapható. Itt a rásegítés már 45 km/h-s sebességig aktív, további szintre emelve az elektromos kerékpárok által nyújtott élményt. Kiváló lehetőséget kínál a gyár az egyedi e-bikerendelés lehetőségével, így aki kívánja, saját szájízére fazoníroztathatja kedvencét akár szín, akár felszereltség tekintetében.

A paletta bővítésének iránya azt mutatja, hogy a Badcat Baddog nem enged a minőségből, továbbá figyelnek a kereskedő partnerek és a végfelhasználók egyre növekvő, széles körű igényeire. Összegezve, egyre inkább úgy tűnik, hogy ezzel a márkával számolni kell! A gyártó továbbra is azt javasolja: Légy Te is gazdája egy Baddognak!

bad-bike.hu