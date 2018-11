2018.11.23. 0

Ferenczi Anita

Ha jó az idő, kiülök a kempingszékbe, és ott dolgozgatok

Interjú egy magyar sráccal, aki kisbusszal, bringával csavarog Amerikában

Mindig is érdekelt, milyen érzés lehet mindent magad mögött hagyni, és kisbusszal meg bringával bejárni a nagyvilágot? Vizdák Jani tavaly két hónapot töltött Amerikában, idén szeptemberben pedig ismét visszament pár életre szóló kalandért. Pár nappal a Hawaii-ra való átköltözködése előtt csíptük el.

Hello, nagyon köszi a megkeresést, igyekszem is válaszolni, csak hétfőn repülök át Hawaii-ra, és elég sűrű most itt minden, kocsit takarítok, összepakolok, kipakolok, másik kocsit bérelek a reptérre… stb.

- így indult Janival a levelezésünk, mikor megkerestem, hogy szeretnék interjút készíteni vele. Nem sokkal később – gondolom, miután mindent elrendezett odakint – jöttek is a válaszok.

Előre szólunk, hogy álmodozásra, kalandozásra buzdító szöveg és fotósorozat következik!

Rolling Tramp

Nemcsak meló az élet, élvezni is kell



- Most éppen merre jársz?

- Épp Sedonaban vagyok, ami egy elég felkapott és puccos hely. Mi kicsit távolabb jöttünk a várostól, és itt kinn a hegyek közt már teljesen más a hangulat. Egy földútra lehajtva találtunk alvóhelyet, egy hatalmas szabad területen, ahol kb. 100 kocsi áll nagyon szétszórva.

Egyszerűen megfizethetetlen a hely, meseszép panorámával a vörös hegyekre, éjjel néma csenddel és rengeteg csillaggal, jól látható tejúttal. Számomra ez az igazi élmény, mert így nemcsak a szemlélője, hanem a részese is vagyok a természetnek.

- Hogyan indult a „csavargásod”? Ha jól tudom, korábban MTB versenyeztél, üzletet vezettél...

2005-ig profi szinten versenyeztem, azóta csak a saját örömömre indulok néhány eseményen. Volt egy kicsi, de a minőséget képviselő kerékpárüzletem, kimondottan sportolóknak és a prémium-kategóriás bringákat keresőknek. Ezt sokáig imádtam is csinálni, és az sem zavart, ha sokszor 12-15 órát dolgoztam. Időközben édesapám halálával ráébredtem, hogy nemcsak a meló az élet, élvezni is kell.

És kicsit ki is égtem a sok munkától, és már nem szívből csináltam. Ahhoz meg még túl fiatal és magabiztos vagyok, hogy benne maradjak egy olyan munkában, amit már nem élvezek igazán. Így eladtam a cége(i)m, és újra azt csinálom, amit szívből szeretek. Élvezem kicsit az életet, utazok, felfedezek.

- És miért éppen Amerika?

- Még 2001-ben jártam itt először, akkor egy 24 órás versenyen indultunk Moabban. Annyira beleszerettem az itteni természetbe és feelingbe, hogy folyamatosan visszavágytam. Ez jó sokáig nem volt megoldható, de aztán, mint általában mindent, amit a fejembe veszek, ezt is valóra váltottam.

Valamiért itt érzem magam a legszabadabbnak. Csak beülök a kocsiba, kimegyek a vadonba és tábort verek.

Nagyon sokan csavarognak itt így, páran sajnos kényszerből, mert nincs is lakásuk és az utolsó dollárjaikból vettek valamilyen járművet.

A legtöbben igazi szabadlelkű utazók, természetjárók, sportolók. Találkoztam olyan profi BMX-essel, aki egy furgonban él, már amikor itthon van, mert amúgy a világ minden pontjára jár versenyezni és bemutatózni.

Persze vannak itt is keretek és szabályok az utazók számára, de azok teljesen élhetők és érthetők.

Európában nem nagyon találni ilyen hangulatot, ekkora szabadságérzést.

Kicsit fura de, nekem olyan, amikor ide jövök, mintha hazajönnék. Pár napja pont Moabban voltunk, és egy központi részen álltam a parkolóban, mikor az tűnt fel, hogy csak hasonló csavargók vannak körülöttem. Tényleg volt ott mindenféle járgány a leharcolt öreg tragacstól az átalakított iskolabuszon át, a több tízmillás járgányig, bringás, mászó, vadvizes stb. Fantasztikus érzés volt kicsit közéjük tartozni. Akkor, ott nagyon azt éreztem, hogy a helyemen vagyok.

Ha jó az idő, akkor kiülök a kempingszékbe, és ott dolgozgatok.

- Teljesen felszámoltál mindent, mielőtt elmentél?

- Amennyire lehet, igen. De mivel nem több évre utaztam el, csupán pár hónapra, inkább csak félig számoltam fel az otthoni dolgokat. Munka most nem köt Magyarországhoz, a házamat kiadtam, a kocsit ideiglenesen kivonattam a forgalomból, a telefonom pedig minimál csomagban pihen.

- Tavaly az út egy részén a társad is veled volt. Most kivel utazol?

- Akkor a túra felét egyedül, a másik felét barátnőmmel csináltam. Ő most is csatlakozott, majdnem két hónapra. De pár nap múlva hazamegy, én pedig nekiindulok Hawaii-ra, majd Új-Zélandra.

- Hogy képzeljük el az "irodai" munkakörülményeid, amikor posztot írsz, interjúra válaszolsz? Mikor szánsz időt fotózásra, videókra?

- Többnyire hasonló meseszép helyeken alszunk, parkolunk, mint most, de persze néha becsúszik azért pár egyszerűbb is. Ha jó az idő, akkor kiülök a kempingszékbe, és ott dolgozgatok. Tavaly gyakorlatilag minden nap ez volt, hisz nyár volt. Idén, mivel késő ősz van itt is, hamar lemegy a Nap, és onnantól nagyon hideg van. Néha tüzet rakunk, és akkor lehet amellett dolgozni, vagy marad a kocsi. Azért ezt a verziót kevésbé szeretem. Főleg a nap végén dolgozom, vagy ha van netem.

- Hogyan tartod a kapcsolatot az itthoniakkal? Mindig van térerő, net stb?

- Skype, Viber, Whatsapp, Messenger, ezek közül mindegyik használatban van, mert ki ezt, ki azt használja. Sajnos a térerő az ország leggyengébb pontja. Van, hogy napokig semmi, és a wifik is csak levelezésre alkalmasak, már ha egyáltalán rá tudok csatlakozik. Ez azért okoz némi bosszúságot időnként.

Egy 2014 es Giant Trance-t vettem az ebayen



- Milyen technikai eszközöket, applikációkat használsz az utad során?

- A normál utcai közlekedéshez letöltöttem offline (ez fontos) térképeket a Google navira, a Here-re és már a Maps.me-re is. Ez utóbbi nagyon hasznos, mert sok más infót is ad: a trailek és a látványosságok is rajta vannak. A bringázáshoz, MTP Project, Trailforks és Singletrail van a telómon, míg túrázáshoz, outdoor célpontok megtalálásához az Alltarils-t és a Roadtrippert nyúzom. Ezeket mindenkinek nagyon ajánlom. Én nagyon sokszor eltévedtem volna a traileken gyalog és bicajjal is, ha ezek nem segítenek. Valamint a legjobb helyek megtalálásához is nagyon nagy segítséget adnak. Persze vannak még wifi-kereső, fordító, szálláskereső appok is. Ez utóbbiból a Freecampsites.net és az Ioverlandert használom, főleg ezek segítségével keresek ingyenes és csodás alvó helyeket. Van egy laptopom, egy kis sport kamerám és egy mobilom, azzal fotózom, navigálok stb.

- És még egy nem elhanyagolható kérdés: milyen bringával tekersz?

- Egy 2014 es Giant Trance-t vettem az ebayen, ez egy All-Mountain bringa 140mm rugóúttal. Alu váz, Fox villa és rugóstag. 27,5-es kerekekkel van szerelve, full XT váltás, hajtás, fékek, Maxxis gumik, ZTR Arch felnik, tehát nem a gyári kerék, hanem egy sokkal jobb darab. Ide igazából egy ilyesmi all mountain bicaj a minimum, de még jobb lenne egy 29-es kerekű, kicsit még több rugóúttal gazdálkodó paripa. Nagyon kövesek és nehezek az itteni bringás utak, legalábbis amiket én választok.

A tavalyi bicajom is hasonló volt, azt 100 dollár bukóval adtam el a túra végén. Remélem, ezt is hasonlóan sikerül. Így olcsóbb, mert ha bérelném, az napi 50-60 dollár lenne.

Olyan nem volt, hogy megbántam volna, hogy itt vagyok.

- Az utad középpontjában nem a városok állnak. Milyen gyakran találkozol emberekkel, vagy akár hozzád hasonló kalandorokkal?

- Igen, ha lehet, akkor kerülöm a nyüzsgő helyeket, városokat, és csak vásárolni, mosni, tankolni megyek be. De emberekkel attól még találkozom a traileken és az ingyenes kempingező helyeken. Ezek az emberek többnyire magamfajták, így jól kijövünk, segítjük egymást tippekkel, pl szép helyekről, vagy szálláshelyekről cserélünk infót. Például vizet „csenni” ipari létesítményekből is egy fiatal pártól tanultam meg. Nagyon önzetlenek, mindenki próbál segíteni a másiknak, amivel épp tud. Félig persze tőlem függ, hogy kezdeményezek-e valamifajta kapcsolatot, vagy csak intünk egymásnak.

- Volt eddig nehéz szitu, ami miatt esetleg úgy érezted, jobb lett volna itthon maradni?

- Megoldandó szituk gyakran vannak, de ezeket imádom, mert részben ezek adják a kalandot és teszik emlékezetessé a túrát. Mondjuk a hűtőradiátor-cserét kihagytam volna a kocsin, mert az sokban került, de a többi kihívást még élveztem is. Ilyen volt például a bicaj hátsó váltójának újjáépítése maradék sérült váltókból, amiket olcsón vagy ingyen szereztem, és a kocsihoz szükséges alkatrész beszerzése egy autóbontóból is elég izgire sikerült.

Olyan nem volt, hogy megbántam volna, hogy itt vagyok. Igazából alig gondolok az otthoni létre. Ami kicsit hiányzik néha, az a rendes forró vizes tusolás és egy kényelmesebb ágy a kocsiba. A hideg tud még néha zavaró lenni esténként, de ezt is meg lehet szokni.

- Idén mi volt a legemlékezetesebb pillanat?

- Annyi emlékezetes pillanat volt, hogy erről órákig lehetne mesélni. Mindig a spontán, váratlan helyzetek a legjobbak, de ehhez szerencse kell és nyitottság. Ilyen volt, amikor a BMX-es srácokkal lógtunk pár napot, illegálban kempingeztünk, mert ránk zárták a parkot, és raftingoltunk egy pár dolláros játék gumicsónakkal Sequoia-ban. Az egész egy „helló, szép a kocsid, te is benne élsz?”-el kezdődött. Ilyen élményeket nem lehet pénzért venni.

- Adódott-e olyan lehetőség (munka, kapcsolat), ami miatt esetleg hosszabb távra is kint maradhattál volna?

Imádok itt lenni, de soha nem merült fel bennem, hogy itt éljek, amúgy is nehezen lenne ez megoldható jogilag. Biztos vagyok benne, hogyha ez lenne a célom, már sínen lennék és lenne valami lehetőség.

- Azt nyilatkoztad valahol, hogy nagyjából annyiból szeretnéd kihozni a 7 hónapot, mintha itthon élnél. Ez eddig mennyire sikerült? Mik jelentik a legnagyobb költséget, és mi az, amin a legjobban tudsz spórolni?

- Erre még korai lenne válaszolni. Igyekszem csak arra költeni, ami kell. Ettől többet nem tehetek, de közben írom a költségeket, és majd számolok, ha lesz időm. Voltak extra kiadások a kocsival (fék, hűtő, gumi) és a bicajjal is (váltótörés, nyeregcső-csere stb.) de voltak nem várt megtakarítások is, például az ingyen kajálásokból. Szerintem kicsit többet költöttem eddig, mint terveztem.

A szálláson viszont rengeteget tudok spórolni, erre eddig még egyetlen centet sem fizettem. A kaját kihozom annyira vagy kevesebbre, mint otthon, ráadásul még egészségesebben is eszem. Az üzemanyag érezhető tétel, mert ez kb. 2800ft/100km. De ezen kívül csak a nem tervezett javítások költségei vannak.

- Tavaly sikerült nagyjából annyiból megúsznod az utat, mintha itthon lettél volna?

- Természetesen nem, de az egy 2 hónapos túra volt, ami arányaiban drágább a repjegy miatt, és akkor a házam sem adtam ki. Tehát akkor nem is számítottam erre.

oda megyek, ahova akkor épp vágyom



- Mi a következő úticél?

- Nem tudom még, de talán kocsival nekivágok a Balkánnak, ott ugyanilyen jól el lehet veszni. De ez még messze van, éppen most megyek át Hawaii-ra, majd onnan pár hónap Új-Zéland következik, és aztán még valamerre – talán Ausztráliába vagy Indonéziába – áprilisig. Mondjuk per pillanat még azt sem tudom, hogy Hawaiin és Új-Zélandon mi lesz, mert semmit nem ismerek ott, Örülök, ha ezeknek utána tudok nézni még előtte, így a távoli jövővel nem tudok foglalkozni egyelőre.

Meg ez nálam nem ennyire tudatos: oda megyek, ahova akkor épp vágyom, vagy ahova jön egy spontán jó lehetőség, akár anyagi értelemben, akár mint kaland, vagy ami a legjobb: ha mindkettő egyszerre. A múltkor felmerült egy motorral Japánig túra, az nagyon tetszene, mert sosem motoroztam, és ezt a részt sem ismerem.

- Elég sok követőd van, de van-e olyan utazó, akit Te követsz, aki kvázi a példaképed?

- Nem bálványozok senkit, de nagyon felnézek és tisztelek minden utazót, főleg azokat, akik hasonló low-budget módban nyomják, szabadok és élvezik az életet. Valamennyire követem őket, mert inspirálnak, így közben mindenkitől tanulok, és szívom magamba az infót.

Ha naprakész infót szeretnél Jani kalandjairól, Facebookon és Instán is nyomon követheted az útját.

