Simon Ádám

Fújd le védénegyvennel, az a tuti

WD-40 kerékpárápoló család

Régi jól bevált csodaszerként terjed kerékpáros körökben a WD-40, amit sokan hajlamosak vagyunk/voltunk még olyan problémákra is gyógyírként használni, amire igazából nem is való. Az újdizájnos, kifejezetten kerékpárosok számára megalkotott WD-40 kerékpáros termékcsaládban minden olyan célra találunk hatékony és jól működő szert, amivel egy magára valamit is adó bringatulaj kellőképpen gondoskodhat kétkerekűjéről.

WD-40 Bike Cleaner a kerékpárváz, a nyereg, vagy a gumik tisztítására, WD-40 Bike Degreaser a kényesebb alkatrészek (váltó, lánc) zsírtalanítására, WD-40 Bike All Conditions Lube általános kenőanyag a mozgó-alkatrészekre és WD-40 láncolaj nedves-, vagy száraz körülményekre.

Részletek a videóban:

