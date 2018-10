2018.10.02. 0

Nemrég teszteltük a Salming Speed 6 utcai futócipőt, be is jött, mint a fene (a tesztet itt találod), gyors edzésekhez és versenyekhez is kitűnőnek ítéltetett. Na most az van, hogy a pontos illeszkedés miatt több méretet is kaptunk, hogy biztosan jó legyen. Így esett a nagy eset, hogy rajtunk maradt egy pár nullkilométeres 42-es Salming Speed 6, amiről úgy gondoltuk, hogy valamelyikőtöknél nagyon jó helye lenne... persze mondjuk egy olyan valakinél, akinek 42-es a lába... DE! A forgalmazónak is elmondtuk az ötletünket, ami olyannyira megtetszett neki, hogy bevállalta, ha a nyertes lábmérete más, mint 42 (ami az élet értelme, ugye), akkor kicseréli azt egy megfelelő méretűre. Tök jó fej, nem!?

Válaszolj helyesen az alábbi adatlapon található kérdésekre, legkésőbb 2018. október 14. éjfélig és a helyesen válaszolók között kisorsolunk egy pár Salming Speed 6 futócipőt, tetszőleges méretben (az aktuális készlet alapján).

Mióta fut maratonokat Gyuri bácsi? 1954 1957 1959 Vezetéknév * Keresztnév * Születés éve * E-mail cím * Ir. szám * Város * Utca * Házszám * Telefonszám

Kizárólag érdekes tartalom. Kérdd hírlevelünket. (Direkt marketing hozzájárulás)IgenNem Az Adatkezelési tájékoztatót elolvastam és megértettem. Az általam megadott adatok kezeléséhez hozzájárulok. Direkt marketing hozzájárulás az LV International Kft. részére.

Direkt marketing hozzájárulás az LV International Kft. részére.IgenNem Az általam megadott adatok kezeléséhez hozzájárulok. Megértettem és elolvastam az adatvédelmi nyilatkozatot



