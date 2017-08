0

2017.09.02. Piliscsév

Hard Dog Race Wild

Szeptemberben szintet lép a Hard Dog Race – a Wild futam várja a legkeményebb kutyás futókat.

Szeptember 2-án rendezik meg Piliscséven az első Hard Dog Race Wild-ot, amely 12 kilométeres, és 22 akadályt kell leküzdeniük a versenyzőknek. „Churchillel szólva, nem ígérhetünk mást, mint erőfeszítést, verítéket és könnyeket.” – figyelmezteti jó előre a nevezőket Púza András, a verseny ötletgazdája. Mivel a táv kétszer olyan hosszú és az akadályok is nehezebbek, mint a HDR Base volt, ezért nagyon fontos, hogy a versenyzők jól mérjék fel a saját és kutyájuk teljesítőképességét, és tervszerű felkészülés után álljanak a rajthoz.

Hard Dog Race Wild - Kiírás

A nagy sikerrel megtartott júniusi Base után – melyre majdnem 800 versenyző nevezett – egy szinttel nagyobb kihívást kínál az indulóknak a HDR Wild. Ugyanakkor speciális képzettséget ez a verseny sem igényel a kutyától vagy az embertől. A HDR Wild abban megegyezik a többi HDR formátummal, hogy ez is időméréses akadályfutás, melyet kutyás futók teljesíthetnek. A kutya-ember páros egy versenyzőnek számít, eredményük közös. Éppen ezért a jó eredményhez, mind a két versenyzőnek jó formában kell lennie. Párosok mellett 6 fős csapatok nevezésére is van lehetőség minimum 4 kutyával.

A versenyzőknek meg kell küzdeniük a meredek lejtőkkel, melyek felfelé és lefelé is próbára teszik őket. A terepet természetes és épített akadályok nehezítik. Ezek között lesznek vizes árkok, lépcsők, kúszó, mászó feladatok. A Wild esetében is érvényes az a szabály, hogy ha valaki nem tudja szabályosan teljesíteni az akadályt, 30 guggolással kiválthatja azt.

A versenyen bármilyen fajtájú, méretű, 12 hónaposnál idősebb, beoltott, chippel ellátott, féreghajtott, egészséges, szociális, nem tüzelő kutya részt vehet. A helyszíni regisztrációnál állatorvos vizsgálja meg őket. A póráz használata kötelező, a szervezők javasolják a futóövvel kombinált hámot. A kutya agresszív viselkedése esetén előírhatják a szájkosár használatát is.

Ugyan a Wild jóval keményebb kihívás, mint a Base volt, de a szervezők szeretnék megőrizni a HDR versenyek szellemiségét. Ez egyrészt azt jelenti, hogy nem csak az objektív győzelem számít dicsőségnek, hanem a kihívás teljesítése önmagában. Az is elismerésre méltó, ha valaki önmagát legyőzi, magából hozza ki a legjobbat, miközben odafigyel a társa, a kutya igényire is. Másrészt ez a verseny is előtérbe helyezi a kutyatartási kultúra népszerűsítését, mely szerint az állattartó az állattal és a környezettel harmonikus viszonyra törekszik. Ezt támogatják a szponzorok – a Zoetis, a Hill’s, a Julius-K9, a SINB Kennel – által biztosított ismeretterjesztő programok is. A verseny után pedig a Gallica termékeivel is érdemes megismerkedni.

A nevezés már június közepén elindult, de augusztus 14-ig még jelentős kedvezménnyel lehet jelentkezni. A nevezés előtt tájékozódjon a verseny további szabályairól és feltételeiről.

Azoknak, akik azonban úgy érzik, hogy szintjüknek inkább a rövidebb táv a megfelelő, azoknak a HDR Base Lengyelországot ajánlják a szervezők, mely a belépő szintet jelenti a HDR versenyekhez. Ezt a 450 kilométerre lévő lengyel Dąbrowa górniczai MXDG Motocross pályán rendezik meg szeptember 23-án.

Hat láb, két szív, egy büszkeség

Hard Dog Race Wild - Nevezés

