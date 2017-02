0

2017.04.09. 1146 Budapest, Hősök tere

32. Telekom Vivicittá Városvédő Futás Félmaraton

Térkép Betöltése... Helyszín: 1146 Budapest, Hősök tere

Dátum: 2017.04.09. - 2017.04.09.



Elérhetőségek:

BSI

06 1 220-8211

info@futanet.hu

http://www.futanet.hu/cikk/32-vivicitta-varosvedo-futas-2017/32-telekom-vivicitta-varosvedo-futas-felmaraton-felmaraton-parban-vivicitta-esemenyinformacio



Egyéni és páros.

Legyél te is ott, és döntsük meg együtt a 2016-os nevezési csúcsot!



ÚJDONSÁG! Az esemény félmaratoni távja 2017-ben párosban is teljesíthető!

A Telekom Vivicittá Városvédő Futás (10 km) azok számára is teljesíthető, akik idén még nem vették elő futócipőjüket.



ÚJDONSÁG! Céges futóként nevezve a szombati 3x2 km-es váltó mellett, minden vasárnapi versenyszámban pontot gyűjthetsz a Fut a cég sorozatban.

32. Telekom Vivicittá Városvédő Futás Félmaraton - Kiírás

Rajt/Cél: Hősök tere (az Olof Palme sétány torkolatában)

Cél: Ötvenhatosok tere







Rajtok tervezett időpontja:

- változás: 10:00

Telekom Vivicittá Félmaraton - 21097,5 m

Telekom Vivicittá Félmaraton Párban (a résztávok: 11,7 km - 9,4 km)

- 14:00 32. Telekom Vivicittá Városvédő Futás - 10 km

(a tervezett tempónak megfelelő rajtzónából)



- A rajt lebonyolítása: SZAKASZOS RAJT

10:00-kor Telekom Vivicittá Félmaraton

1. hullámban az 1-es és 2-es rajtzóna indul

2. hullámban a 3-as rajtzóna indul

3. hullámban a 4-es rajtzóna indul

4. hullámban az 5-ös és 6-os rajtzóna indul

- 14:00-kor 32. Telekom Vivicittá Városvédő Futás 10 km

1. hullámban az 1-es és 2-es és 3-as rajtzóna indul

2. hullámban a 4-es rajtzóna indul

3. hullámban az 5-ös rajtzóna indul

32. Telekom Vivicittá Városvédő Futás Félmaraton - Nevezés

Nevezési díjak >> ITT <<

- Online nevezés: április 4-én 17:00-ig

- nevezés személyesen

előzetesen: legkésőbb 2017. április 4-én 17:00-ig

- a helyszínen a versenyközpontban:

április 7-én 8:00-19:00 között

április 8-án 8:00-18:00 között

április 9-én

a Félmaratonra és a Félmaraton Párban versenyszámra

7:30-9:30 között

a Vivicittá 10 km-re

11:30-13:30 között



Kerekesszékes és Handbike-os versenyzők kizárólag előnevezéssel nevezhetnek!

