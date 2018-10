2018.10.12. 0

Nyáry Tamás

Hétrétország a csodák kertje...

Őrségi barangolások a csodálatos őszben a legszebb helyeket érintve.

Mindegy mikor jössz ide, és milyen céllal, biciklizés, nyaralás, pihenés, mindenképpen megtalálod a számításodat. Túrázni pedig végképp érdemes, mert nincs egyetlen más időtöltési tevékenység sem, amely során olyan alapossággal veheted észre a legapróbb részleteket, mint a gyalogos kirándulás.





Az Őrségnek és a Vendvidéknek olyan sajátosan egyedi hangulata van, amely véleményem szerint csak úgy ismertető meg, ha bejárjuk az összes erdejét és rétjét, szereit és tanyáit, patakparti szénaillatú kaszálóit, takaros portáit, hallgatunk egy kis szarvasbőgést és esetleg gombászhatunk is egy jót. Ha egyszer valaki megérzi ezt a hangulatot, garantáltan a rabja marad, akárcsak én már húsz éve.

20 évnyi őrségjárás is kevés... de elkezdeni sosem késő!

A sajátos hangulat abból adódik, hogy a települések szeres szerkezete végett nagyon változatos a táj, út közben erdők, mezők és tanyák váltják egymást, a tanyákon, településeken pedig szinte sehol nincsenek kerítések, a terek és kaszálók szabadon átjárhatók, a helyiek pedig nagyon barátságosak és vendégszeretőek. Erősen javasolt az Őrségbe több napra érkezni, hisz nagyon sok látnivaló van, de ha csak egy napra jövünk túrázni, akkor is lesz miből válogatni, de előre szólok, hogy nehéz lesz a választás.

A környékről lerí, hogy az Alpok lábainál fekszik, akármerre megyünk, mindenhol visszaköszön a fenyvesek és havasi legelők képe, mindössze annyi a különbség, hogy itt nincsenek egekbe nyúló csúcsok és sziklák. A túrák során azért van olyan hely, ahol rendesen meg lehet izzadni egy-egy emelkedőn, de általában a lankásabb dombokkal tarkított terepviszonyok a jellemzőek.

Van néhány szabadnapod? Töltsd az Őrségben!

Mint korábban írtam, az év bármely szakában érdemes túrázni, kikapcsolódni itt, de azért vannak jeles alkalmak a naptárban, amikhez jó lehet programot kapcsolni. Ilyen például a tavasszal látható réti orchideák vagyis kosborok virágzása, illetve az őszhöz köthető szarvasbőgés, valamint a környéken igen nagy számban termő gombák gyűjtése (bevizsgáltatni kötelező), és nem utolsósorban a tökfesztivál és a tökmagolajok időszaka. Szerencsére utóbbi egész évben kapható.

Töltsd le a 10 legtutibb válogatott őrségi túra itinerét és a GPS-Trackeket!

A túraleírásokban rövidebb és hosszabb körtúrák is megtalálhatók, illetve szakaszokra bonthatók a települések közötti túrák is, a vándortúrázás kedvelőinek is kedveskedve. Remélem sikerült kedvet csinálnom, ehhez a változatos és hangulatos tájegységhez, és rövidesen te is meglátogatod!

