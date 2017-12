2017.12.07. 0

Karácsonyi síelés Donovalyban 12 Euróért!

Már üzemelnek a „Négyüléses” és a P2 tányéros Záhradište felvonók!

Spórolj időt és pénzt online síbérlet vásárlásával!

A 2017/2018-as síszezontól minden látogatónak adott a lehetőség, hogy már otthon, kényelmesen megvegye síbérletét, mielőtt megérkezne a síközpontba. Több előnyt is élvezhetnek: időt spórolhatnak, mert nem kell sorba állni a jegypénztárnál, mindemellett egyúttal pénzt is spórolhatnak.

Hogyan működik? Ahhoz, hogy előre tudj regisztrálni és vásárolni számítógépen, vagy mobiltelefonon már rendelkeznünk kell egy chipkártyával. Nem számít, hogy a kártya egy nyári kirándulásból, felvonóhasználatból, bobpálya használatból, netán tavalyi Donovaly síelés után maradt nálunk. Sőt, akár SKIDATA rendszert használó osztrák vagy másik szlovák síparadicsomból is lehet kártyánk. Ha tudod a kártya számát - általában rányomtatják a kártya hátoldalára - rátöltheted a síbérleted az interneten keresztül ezekre az okos kártyákra.



Mindössze regisztrálnod kell a www.parksnow.sk weboldalon, add meg a személyes adataidat, a chipkártya számát és attól a pillanattól kezdve akár spórolhatsz is amikor síbérletet vásárolsz.





Minden vásárlás után pontot kapsz, amit felhasználhatsz kedvezményként, vagy ha elég pontot gyűjtöttél, akár ingyen síbérletre is válthatod!



1 Euró = 1 pont. Minden pont 5 centet ér. Például, ha veszel egy felnőtt 7 órás síbérletet 28 Euróért a főszezonban, 28 pontot kapsz, amit a későbbiekben 1,4 Euró kedvezményre válthatsz. A fennmaradó összeget bankkártyával fizetheted a síközpont biztonságos fizetési felületén.

Milyen síbérleteket lehet online megvásárolni? Mindenféle síbérletet, amit a síközpont kínál. A 3 órástól az egész szezonosig, akár felnőtt, ifjúsági vagy gyermek bérletet is. Az ISIC, ITICés az EURO26 kártyával történő vásárlás is lehetséges.

Hójelentés itt!







Karácsonyi síelés mindössze 12 Euróért!

A 2017/2018-as síszezon az alacsony árak szellemében nyílik. Síelj Donovalyban 2017 december 24-ig (még dec. 25.-én is) mindössze 12 Euróért 7 órás (egész napos) síbérlettel. Az előszezonban egyéb síbérletek is elérhetőek rövidebb síelésre: fizess mindössze 10 Eurót, ha 4 óra síelés is elegendő egy nap alatt. Gyermekbérlet 12 éves kor alatt csak 10 € (7 órás), vagy 8 € (4 órás).



Síelj minden nap a teljes szezonban mindössze 200 Euróért!

Vásárolj szezonbérletet és síelj minden nap Donovalyban! Az egyedülálló ajánlat kortól függetlenül mindenki részére elérhető 2017. december 24-ig! Ugyanazért az árért vásárolhatsz átruházható 10 napos bérletet, melyet megoszthatsz családoddal vagy barátaiddal. A szezonbérlet előnye az 1 napossal szemben, hogy a szezonbérlet az esti síelésre is érvényes, míg a 10 napos csak a nappali síelésre, 08.30 – 16.00 között.





1 napos kirándulások diákoknak

Idei télen a tervek szerint egy közös együttműködés valósulna meg különböző budapesti egyetemek között, miszerint februárban egynapos síút megszervezésére kerülne sor Donovaly síterepére. Reggeli érkezés után egész napos síelés várja a résztvevőket, központi helyen pedig egy információs rész lenne kialakítva számukra. Záráskor pedig hazautaznak, így 1 nap alatt síelésre és napközbeni kikapcsolódásra is van lehetőségük, a teljesen kezdők pedig 1 nap ráfordítással megtapasztalhatják milyen is a síelés öröme, ráadásul igen kedvező áron. Igény szerint síoktatás és síbérlés biztosítva a résztvevők számára. Donovaly mindig is kedvenc helye volt sok magyarnak, tekintettel arra, hogy Budapesttől ez a legközelebbi síterep, mindösszesen 3 órára található a fővárostól, amely kifejezetten alkalmas arra, hogy a kezdők megtanuljanak síelni, a középhaladók pedig továbbfejlesszék tudásukat.

Gyermekek 8 éves korig INGYEN* síelnek Donovalyban!

Donovalyban az idei szezontól 8 éves korig síelhetnek ingyen a gyermekek! Ez az ajánlat akkor érvényes, *ha a kísérő felnőtt 3-7 napos síbérletet vásárol.

Amennyiben a felnőtt kísérő 3 naposnál rövidebb síbérletet vásárol, az ingyenes gyermek síbérlet 6 éves korig vehető igénybe. A teljes szezonra szóló síbérlet esetén is 6 éves korig lehet ingyen síelni.

Síelés reggeltől estig a Záhradište felvonókkal!

A tavalyi sikerre való tekintettel idén is folyamatosan, megszakítás nélkül üzemelnek a „Négyüléses” és a P2 Záhradište felvonók 8:30 - 21:00 között. Azaz este sem kell abbahagyni a síelést, egész nap folyamatosan síelhetünk. Így a rugalmas bérletekkel a síelőknek lehetősége nyílik, hogy kombinálják a nappali és az esti síelést. Ha például 13.45-kor kezd valaki síelni, a 7 órás bérlettel akár este 20.45-ig síelhet Zahradiste-n! Természetesen továbbra is van lehetőség csak esti síelésre bérletet venni, melynek érvényessége 16.00-21.00-ig tart.

Az idei szezonban minden bérlet ára megegyezik a tavalyival!







Közép-Európa legnagyobb gyermek FUNPARKJA

A Gyermek FUNPARK Donovaly ideális hely a síelés megtanulására – Mistrikyben, a Nová Hoľa és Zahradište pályarendszerek között található. A Patty Ski eredeti 2 500 m2-es területe még közel 10 000 m2-el nőtt 2011. decemberében, amivel egyből a gyermek síparkok legnagyobbjai közé került és Európa második legnagyobb gyermek síparkja lett. A FUNPARK-ban 9 db Sunkid varázsszőnyeg (futószalagos gyermek sífelvonó) segíti, hogy a gyermekek sokkal gyorsabban, félelem nélkül, játékosan tanuljanak síelni. Továbbá van egy motoros síkörhinta, ami szintén nagy segítség a síoktatásban. A gyerekek a síoviban már 3 éves kortól tanulhatnak síelni, és főleg nekik ill. a teljesen kezdőknek nyújt jelentős segítséget a varázsszőnyeg és a „síkörhinta”.

Minden nap 12.00-kor mindenkit szeretettel vár az egyedi „Show on Snow” előadás, sok játékkal, vidámsággal, majd egy felejthetetlen „motoros szán-vonatozással” zárva a programot. Embernagyságú Dodo, Lulu, Brumik és „PARK SNOW egér” szórakoztatják a gyerekeket.

Foglalás és rendelés egyenesen a szállodák recepcióján!

FUNPARK árlista >> ITT <<



Donovaly - sífutóknak is!

A sífutás kedvelőit is nagyszerű sífutópályákkal várja Donovaly. 2 „cross-country” sífutópálya áll rendelkezésre: Polianky - Močiarov és Donovály - Šachtička. A folyamatosan karbantartott pályák teljes hossza 18,4 km. Hétvégére a pályák mindig korcsolyázó stílusra vannak előkészítve.

A sífutópályák új térképéhez ingyenesen hozzá lehet férni a helyi infócentrumban, vagy pedig >> ITT! << is látható.







A legjobb snowpark Donovalyban található – Riders Park Záhradište

A PARK SNOW Donovalyban üzemel a legjobb* snowpark Szlovákiában (*a www.boardlife.sk és www.freeskier.sk weboldalak felmérései alapján). A parkban 3 ugrató és 12 akadály található, melyek a szezonban időnként változnak, újabb és újabb kihívás elé állítva a snowboardosokat. A park minden szezonban új akadályokkal készül, mint pl. az előző szezonban megismert zenés CHILL OUT ZÓNA. A snowparkról minden információ megtalálható >> IDE! << kattintva.







Egész napos síelés főszezonban felnőtteknek már 19,50 Eurótól!







PARK SNOW Card vendégkártya - Vedd kézbe üdülésedet!



Mi az a PARK SNOW Card?

A PARK SNOW Card vendégkártyát minimum 2 éjszakás tartózkodás esetén kapják a vendégek. A kártyával sok szolgáltatást nagyon kedvező áron vehetnek igénybe. A vendégeknek a vendégkártyáért 2,20 Eurót kell fizetni. Bónuszként a kártyához egy „klasszikus” képeslap is jár, melyet feladhatsz vagy ajándékként megtarthatsz.



A legattraktívabb kedvezmények, melyeket a kártyával kaphatsz:

- kedvezmény 3- és 6- napos síbérletekre a PARK SNOW Donovalyban

- kedvezmények sí és snowboard felszerelések kölcsönzésekor, valamint sí és snowboard iskolákban és aquaparkokban

- további kedvezmények >> ITT <<



Hogyan juthatsz hozzá a PARK SNOW Card vendégkártyához?

A kedvezményekre jogosító vendégkártyát a síközpontba való érkezés előtt a szállásadónál rendelheted meg, melyet a recepción, vagy az infócentrumban vehetsz át. A kártya típusa függ a Donavalyban töltött éjszakák számától is, más típusú kártyát biztosítunk rövid tartózkodás (2-4 éjszaka) és más típusút hosszabb tartózkodás esetén (5-7 éjszaka). A kártya ára 2,20 EUR (Áfával együtt ). A vendégkártya igénylés feltétele, hogy minimum 2 éjszakára foglalj szállást a résztvevő partnerszálláshelyeken. Természetesen, minden vendég (6 éves kortól), megkapja a saját kártyáját, így mindenki élvezheti a kártyával járó kedvezményeket!



Hogyan működik a PARK SNOW Card vendégkártya?

Egyszerűen! Csak vidd magaddal kártyádat és igazold vele magad a partnereknél, majd élvezd a vele járó kedvezményeket! Minden PARK SNOW CARD elfogadóhely matricával van ellátva, ezenkívül az elfogadóhelyek listája megtekinthető >> ITT << is.







Akik a szabadságot szeretik: a 8-órás síbérlet nekik szól

A 8-órás síbérlet azok számára alkalmas, akik szeretik élvezni szabadságot és nem szeretik lekötni magukat egy szezonbérlet megvásárlásával. Gyakori látogatói a síközpontnak, de nem síelnek egész nap. A sílift kapuján történő első átlépéskor 1 óra kerül levonásra a síbérletből, ez idő alatt a síbérlet tulajdonosa korlátlan számban csúszhat le a sípályán és használhatja a sífelvonót.

Ha az első óra elteltével újra már nem lép át a beléptető kapun, akkor a kártyán még 7 óra marad, melyet bármikor felhasználhat nappali vagy esti síelésre. A következő óra a beléptető kapukon való újabb átlépéskor kerül levonásra, az első átlépéstől számított 60 perc eltelte után.

A 8-órás bérleteket bármikor lehet használni – akár nappali, akár esti síelésre a teljes 2017/2018 síszezonban.



További attrakciók PARK SNOW Donovalyban:

- Ingyenes korcsolyapálya

- Riders park - snowpark

- Gyerek PATTY SKI Funpark gyerek programokkal

- 18,4 km sífutópálya

- „Hó ejtőernyőzés”, kutya- és lovas szánok