2017.06.01. 0

Mozgásvilág.hu

Nyerj Mayo kerékpárt!

Nyerd Mayo mountainbike kerékpárt!

Liberty Trade

A LIBERTY TRADE, s.r.o.cég 2003-ban alakult Szlovákiában a Liberty városi kerékpárok gyártásával, értékesítésével. Ezen kívül kerékpár alkatrészek Tufo, DT SWISS, R & B és egyéb márkák forgalmazását is elkezdtük.

Néhány év tapasztalat és a vásárlói visszajelzések után MTB kerékpárok gyártását is megkezdtük és bejegyeztettük a Mayo márkanevet. Hamar népszerűvé váltak Sport és Kid kerékpárjaink, valamint a MTB és Trekking modellek is. A következő néhány évben további modellek születtek Hobby és Fit kategóriákban, valamint bevezettük a magasabb minőségű Power, Comp és Max osztályokat is.

Megteszünk mindent annak érdekében, hogy vezető kerékpármárkává váljunk. Szlovákában elsőként vezettük be 2013-ban a 29" és 27,5" kerékpárokat. Hazánkban vezető vállalatként tartanak számon az ebike fejlesztés és gyártás tekintetében is. 2009-től kezdődően kínálunk széles választékban elektromos kerékpárokat.

Elsődleges célunk jó minőségű és jó megjelenésű kerékpárokat készíteni megfizethető áron.

Magyarországon 2016 óta forgalmazzuk Mountainbike, trekking, gyerek, illetve Liberty city kerékpárjainkat és reméljük, hogy kellemes meglepetéseket okozunk a magyar kerékpárosoknak.

A Mayo kerékpárok után megfordulnak az utcán: szép dizájn és egyes modelleknél egyedi vázkialakítás gondoskodik a feltűnő megjelenésről. Ha megfizethető árú és igényes kerékpárt keresel, keresd a Mayo kerékpárokat a kerékpárüzletekben.

Mayobike.hu

Nyereményjáték

Válaszolj helyesen az alábbi adatlapon található kérdésekre legkésőbb 2017. június 18. éjfélig és ha szerencséd van, megnyerheted a Mayo XC27 Tour tárcsafékes mountainbike kerékpárt 139.600 Ft értékben.

Mayo XC27 Tour D

A kerékpár részletes leírását itt találod...

A helyes választ a Mayo weboldalán találod...

Játékszabályzathoz klikk ide!

Regisztráció a játékra

Milyen kerékméretű Mayo MTB kerékpárokat találni a kínálatban? 27,5" és 29" 26", 27,5" és 29" 26" és 29" Vezetéknév * Keresztnév * Születés éve * Kérlek válassz 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 E-mail cím * Ir. szám * Város * Utca * Házszám * Telefonszám Weboldal használattal kapcsolatos jogi nyilatkozat elfogadása és adatkezelési hozzájárulás. Weboldal használattal kapcsolatos jogi nyilatkozat elfogadása és adatkezelési hozzájárulás. Kijelentem, hogy a www.mozgasvilag.hu weboldal jogi nyilatkozatát elolvastam és magamra nézve kötelezőnek elfogadtam, valamint hozzájárulok ahhoz, hogy a regisztráció során megadott adataimat a nyereményjáték használatával összefüggésben a Mozgásvilág Kft. mint adatkezelő a nyereményjáték általános szerződési feltételeiben leírtak szerint kezelje, felhasználja, illetve az ott felsorolt személyek részére továbbítsa. Az nyereményjáték általános szerződési feltételeit elolvastam és tudomásul vettem. Hírlevélre feliratkozás (Direkt marketing hozzájárulás) Hírlevélre feliratkozás (Direkt marketing hozzájárulás) Hozzájárulok ahhoz, hogy a megadott elérhetőségeimre a Mozgásvilág Kft. a saját szolgáltatásaival kapcsolatos címzett reklámüzeneteket küldjön, és ezzel összefüggésben a megadott adataimat kezelje az esetleges visszavonó nyilatkozatom kézhezvételéig. Az adatkezeléssel és a hozzájárulásom visszavonásával kapcsolatban az adatvédelmi nyilatkozatot tudomásul vettem és elfogadtam.