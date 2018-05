2018.05.11. 0

Brutálisan őrült akadályfutás Somogyban

8 km nehéz terepen, őrült akadályok között.

A Hősiesség nem adottság, hanem viselkedésforma...

...tartja a mondás, de legalábbis ez vala írva a Látrányi Löködönc akadály- és terepfutóverseny versenykiírásába fehéren feketén, úgyhogy ezen nem is vitatkoznánk.

A somogyi dombok ölelésében, gyönyörű környezetben, a természet lágy ölén új kihívás várja az igazán elszánt, legalább 12 éves (gyerekverseny esetén legalább 6 éves) sportőrülteket, akik nem félnek kilépni komfortzónájukból. Lesz sárban mászás és miközben nyakig vagy a trutyiban, fél szemmel a Balaton tükrében is gyönyörködhetsz - de nem sokáig, mert farönkcipelés közben illik lehajtott fejjel szaladni. Csinos csajok, helyes srácok, vizesárok, bálaugrás, öröm, vidámság, falmászás, teherautó platóról ugrabugra és további ínyencségek várnak a barátságos hangulatú brutalitás közepette.

Igazi falusi környezet, szőlődombok és izzasztó, 8 kilométer hosszú, nehéz terep alkotta egyveleg adja majd meg az alaphangulatot, neked csak annyi a feladatod, hogy legyél keményebb, mint a versenypálya.

A nevezési díj 3000 Ft, amiért verseny közbeni frissítő és egy ajándék versenypóló is jár (hidd el, szükséged is lesz váltóruhára).

Irány Látrány július 7-én!

Részletek, nevezési lap itt...

Ja, és még valami, ha már amúgy is Látrány felé brutálkodsz... Tervezd be magadnak az egész hétvégét a környéken, ugyanis a Löködönc brutálverseny a három napos V. Látrányi Lekvár és Gyümölcsfesztivál egyik betétprogramja, ami mellett időutazást tehetsz a középkorba, autentikus koncerten, fáklyás felvonuláson, hagyományőrző műsorokon vehetsz részt, de lesz kézműves- és kirakodó vásár, parasztolimpia, madárröptetés, ételkóstolás, főzőverseny, tüzijáték, sportprogramok és hastánc bemutató is, amit remélhetőleg nem a helyi kocsma sörivő bajnoka fogja prezentálni, hanem egy erre jóval alkalmasabb személy...

A vasárnapi lovaskocsi kirándulás, a pincelátogatás és az ingyenes ebéd közben pedig bőségesen ki lehet pihenni az előző napi élménydús eseményeket.

Látrány.hu

