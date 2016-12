2016.12.20. 0

Simon Ádám

Top téli túrák

Túraútvonalak, melyeknek kifejezetten jól áll a hideg.

A legtöbb túraútvonal négyévszakos (kivéve, amelyik nem), de akkor is vannak olyanok, amelyeknek kifejezetten jól áll a fehér hótakaró, vagy akár csak a dér, vagy a zúzmara és a kopár növényzet sem teszi szomorúvá. Az alábbiakban olyan túraútvonalakat mutatunk be, melyeket személyesen is megjártunk 0 fok környékén, vagy akár az alatt is.

HHH - Hűvösvölgy retúr

8,7 km könnyű túra

A Hármashatárhegy azért jó, mert közel van (nyilván budapesti lakosok számára) és hamar kiszakadhatunk a városi zajból, ráadásul bőven tartogat túrázóknak útvonalakat. Egyik kedvenc ilyen útvonalunk a 2016-ban épült HHH kilátótól indul és ide is tér vissza. Télen nulla fok környékén is szép fehér tájon visz keresztül és bőven van lehetőségünk panorámában gyönyörködni.

Ha az estét is szívesen töltenéd itt, a Hármashatárhegyi Turistaházban nagyon igényes és kellemes környezetben teheted mindezt.

Téli családi kirándulás a Vaskapu turistaházhoz

11,3 km könnyű (családi) túra

Gyermekkorom egyik kedvenc kiránduló helye volt az Esztergomhoz tartozó Búbánat-völgyi halastavak környéke, nem csoda hát, hogy a szívem télen is visszahúzott oda. Mivel gyerekeknek terveztük a kirándulást, így egy rövid, kevés szinttel bíró útvonalat kerestem, lehetőleg út közbeni büfézési, melegedési lehetőséggel.

Így esett a választás az Esztergom felett a hegyoldalban megbúvó Vaskapu turistaházra.

Téli túra a Bükk-hegység déli lejtőin

20,6 km közepes túra

A Bükkben nem csak nyáron lehet túrázni. Télen is lenyűgöző szépségű hegységünk rengeteg látnivalót tartogat a jég, hó és zúzmara szerelmeseinek. Ez az állítás bizonyítható: vessünk csak egy pillantás a képekre!

A túrára az Eger melletti Felsőtárkány településének északi sarkába érkezünk, ahol vagy leparkolunk a kocsival, és busszal megyünk tovább Bükkszentkereszt felé, vagy felautózunk odáig. Aki tömegközlekedéssel érkezik az Miskolc felől próbálkozzon, és Hollóstetőn szálljon le a buszról. Autóval akkor érdemes ide feljönni, ha a túratársak közül valaki leparkol Felsőtárkányban, mert a túra végén nem fogunk tudni visszajutni Hollóstetőre tömegközlekedéssel. A túrát Bükkszentkeresztről is elkezdhetjük, ez esetben az ifjúsági tábor mellett induló kék jelzésen kell elindulni.

Barangolás Bánkút környékén

9,5 km közepes túra

Hazánk egyik legmagasabb pontján, a 956 m magas Bálványon található Petőfi-kilátót minden évszakban érdemes meglátogatni. Télen azonban még izgalmasabb lehet, hiszen ilyenkor általában még tisztább a levegő és nagy eséllyel akár a Magas-Tátra vonulatait is megpillanthatjuk a távolban.

Az évszakra gyakran jellemző hőmérsékleti inverzió (a völgyekben hidegebb van, mint a magasabban fekvő csúcsokon) miatt sokszor gyönyörködhetünk az alattunk elterülő völgyeket paplanszerűen beborító felhők látványában. Ezért, és a téli erdő csendes, békés hangulata miatt is megéri egy körtúrával összekapcsolni a kilátó megtekintését.

Téli túra a Schneebergen

12,1 km nehéz túra

A Schneeberg északi oldalán - a Kaiserstein meghódítása Losenheimből. Javasolt felszerelés: hágóvas, jégcsákány, hótalp.

Ezt a túrát csak edzett, jó kondiban lévő túrázóknak ajánljuk, az útvonal több helyen kitett sziklás részen halad, néhol ferráta drótokkal biztosítva, amelyek rosszabb esetben a hó alá vannak fagyva. Védő felszerelés kötelező.

A vértes felfedezésre váró zugai

19 km közepes (néhol nehéz) túra

Utunkat Móron, a Móri borvidék központjában kezdjük. Ez a település a Móri-árokban fekszik, amely a Bakonyt és a Vértest választja el földrajzilag. Mór a borvidék központja. A szőlő és bortermelés történelmi időkbe nyúlik vissza, bár hivatalosan 1996-óta hivatalos a borvidék megnevezés. Nagyon sok kultúrális és egyéb hagyomány kötődik a szőlőtermesztés jeles napjaihoz. Ha busszal érkezünk, akkor érdemes az autóbusz pályaudvar előtt egy megállóval leszállni, és megcsodálni a Lamberg kastélykert szépségét. Szépen gondozott, romantikus szépségű park, érdemes egy fél órát rászánni.

A Láncos kastély, mely Mór főterén található és a 250 éves Lamberg kastély, Mór kultúrális nevezetességei. A 250 éves Lamberg kastélyban ma múzeum és művelődési központ működik rengeteg kultúrális eseményt szerveznek.

