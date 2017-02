2017.02.16. 0

Benecz Ferenc

Hanwag újdonságok – ISPO 2017

Meglestük Münchenben a több mint kilencven éves márka újdonságait.

1921-ben, a Wagner-család három cipész gyermeke közül Hans alapította azt a céget, mely számomra a megbízható, strapabíró bakancsok egyik szinonimája. A Hanwag ma már a Fenix-csoporthoz tartozik, és a csoport többi gyártójával együtt erősen törekszik a fenntarthatóságra és a környezetvédelemre, tovább növelve ezáltal a márka presztízsét.

Az idei ISPO kiállításra is számos izgalmas termékkel érkeztek, de ez alkalommal három újdonságukat emelném ki: bemutatták a Michelin-talpakkal készült aktív téli felhasználásra (könnyed sétákra) tervezett bakancscsaládjukat, a technikai mászásokhoz kialakított Makra-szériát, valamint a szuperkönnyű trekking túrabakancsot, az Anisak modellt.

Gumiemberke a lábunk alatt - Michelin talp

A nagy múltú és neves Vibram talpgyártó szinte monopolhelyzetet alakított ki az utóbbi évtizedben az outdoor lábbelik piacán. Ezt a helyzetet ugyan több gyártó is megpróbálta felülírni saját márkás talp piacra dobásával, eddig azonban nem túl nagy sikerrel. Pár éve viszont látványosan növekedni kezdett azon cipőgyártók száma, akik a Vibram helyett a Michelin cég talpait választották.

Ezek közé tartozik most már a Hanwag is, igaz, egyelőre csak egy kategória modelljein teszteli a gumiemberkét. Az "aktív tél" kategóriában olyan lábbeliket találunk, melyeket téli városi és könnyed sétákra ajánlanak. A Moapa, Aoeta, és Anvik bakancsok felépítésüket tekintve hasonlóak: hasított bőr felsőrész, bélelt és Gore-Tex membrános belső, és Michelin téli talpazat. A megszokott barna mellett a most divatos okkersárga és magenta színekben is választhatjuk a bakancsokat!

Rock'n'Roll - Makra-széria

A ROCK-kategóriába olyan lábbeliket sorol a Hanwag, melyek kifejezetten köves, sziklás terepen való hegymászásra, túrázásra alkalmasak – könnyűek, gumírozott a felsőrészük, többnyire lehet rájuk hágóvasat illeszteni, általában Gore-Tex bélésűek és Vibram PEPE talpazattal vannak ellátva. Ebbe a kategóriába tartozik a vadonatúj Makra is, melyből három típus is elérhető: a Combi magasszárú, a Mid közepesen magasszárú és a Low félszárú lábbeli.

A Combi igazi mindenes. Felsőrésze Cordura és szarvasbőr, mely kombináció kényelmes lépést és nagy strapabírást biztosít. Gore-Tex bélése révén vízálló. Talpa C-merevségű, így jól lehet benne kaptatni a sziklákon. Félautomata hágóvas kompatibilitásával akár gleccsertúrákra is indulhatunk vele. Súlya mindösszesen csak 590 gramm.

A Mid robosztus felépítésű, könnyű túrabakancs, kevésbé technikás terepre. Felsőrésze megegyezik a Combi-változatéval, a talpa viszont már csak B-merevségű és nem alkalmas hágóvas használatára. Súlya kevesebb mint fél kiló!

A Low kivitel kiváló beszállócipő, könnyű és gyors túrák ideális lábbelije. A felsőrész megegyezik a másik két változatéval, talpa B-s. Alig több mint 400 grammot nyom… Ráadásul ebből a modellből lesz Urban verzió is, normál talpazattal!

Gyorsan és könnyedén - Anisak-széria

Hazánk ösvényeit tekintve a Hanwag kínálatának TREK LIGHT-kategóriája a legideálisabb választás túrázáshoz. Ezek a bakancsok könnyed, egynapos túrákhoz valók, többnyire Gore-Tex béléssel, kitűnő szellőzéssel, jellemzően gumírozott orr-résszel, alacsony felépítésű, A/B-merevségű Hanwag Trek talpazattal.

A kategória újdonsága az Anisak modell, ami kevesebb mint 600 grammos súlyával igencsak könnyűnek számít a magasszárú bakancsok között. A felsőrész szélesebb kialakításának és puha bélésének köszönhetően ez a modell nagyon kényelmes viselet. A gumírozott orr- és sarok-részek extra védelmet nyújtanak a nubuk bőrnek. A membrános bélésű kivitel esetében a vízállóságáért sem kell aggódnunk.

Ugyancsak ebbe a kategóriába tartozik a Banks modell is, ami már nem újdonság a piacon, 2017-re azonban megújult. Normál talpazatával, és a nubuk-Cordura felsőrésszel klasszikus, könnyű túrabakancs, amit bármikor érdemes előkapni a szekrényből, ha hirtelen kirándulni támad kedvünk.

Az új modellek, és az idei kínálat február végétől érhető el a Hanwag hazai partnerüzleteiben.