2017.02.04. 0

Benecz Ferenc

A polár

Ruházatunk könnyű és meleg rétege, nem csak túráink során, de a hétköznapokban is.

Puha, bolyhos és meleg. Ma, már ha a polár szót kiejtjük, egy ilyen anyagra asszociálunk rögvest. Nagyon széles körben elterjedt, a filléresektől az arany-árúig találunk ilyen terméket. Bár nagyon komfortos tud lenni egy ilyen cucc, nem árt tisztában lenni vele, hogyan tartsuk tisztán, mire is van tervezve.

Mi a polár eredete?

A puha, bolyhos, szintetikus szövetet 1979-ben készítették először, hogy kiváltsák a gyapjút. Megalkotója Malden Mills. A mai Polartex LLC-nél egy meleg és erős anyagot hozott létre polietilén-tereftalátból (PET), ami a gyapjúhoz képest sokkal könnyebb, és szintetikusságának köszönhetően gyorsan szárad. A polár hidrofób is, ennek köszönhetően a vízben saját súlyának csak kevesebb mint 1%-át tartja magában, így megtartja hőszigetelő tulajdonságát még akkor is, ha nedves. Viszont emiatt nehezen szellőzik is. A polár hajlamos elektrosztatikusságot létrehozni – így ne lepődj meg, ha használat közben égnek áll a hajad…

Milyen polártípusok léteznek?

Alapvetően vastagságukban különböztetjük meg a polárokat egymástól, mely tulajdonságuk melegségüket (és tartósságukat) is meghatározza. A legvékonyabbak a 100, míg a legmelegebbek (és legkevésbé puhábbak) a 300 jelölést kapják.

Léteznek speciális változatok is, melyek más anyagokkal vannak kombinálva. Mint például a membrános, mely szélálló és lélegző egyben. Fontos tudni, hogy általában ezek a speciális változatok kevésbé rugalmasak, mint a normál verziók.

Mire alkalmas a polár?

Hűvös, hideg időjárásban, aktív testmozgáshoz ideális. Használhatjuk őket aláöltözetként (vékonyabbakat), valamint középső rétegként is.

Mire figyeljünk polár viselés közben?

Nem ajánlott hosszútávon, nehéz hátizsákok viselése esetén külső rétegként használni – hacsak nincs megerősítve vállban, mert a hátizsák kikezdi a vállaknál és a deréknál, így a szálak elkezdenek kihullani. Amúgy viszonylag igénytelen ruhadarab.

Hogyan tisztítsuk/szárítsuk polár ruházatunkat?

Tisztítása nem kíván semmi különleges eljárást, más ruhadarabokkal is összemoshatjuk és még folyékony mosószer használata sem szükséges – bátran moshatjuk mosóporral, maximum 40°C-on, akár öblítővel is. Magas fordulatszámon is centrifugázható, vagy kicsavarható.

Szárítani épp úgy száríthatjuk, mint a normál ruháinkat, lógatva.

TIPP: Ha nagyon igényesek vagyunk technikai ruhadarabjainkra is, mossuk elkülönítve, csak polár anyagú ruhákkal. Ha aláöltözetként használjuk (bőrünkkel közvetlen érintkezik), akkor használjunk kifejezetten aláöltözetek számára készített mosószert!

FONTOS: a címke utasításait soha ne hagyjuk figyelmen kívül! Előfordulhatnak olyan gyártók, melyek speciális anyagokkal dolgozhatnak (pld. varrásoknál, betétanyagoknál, kezeléseknél), melyek az átlagostól eltérően viselkedhetnek!

Hogyan tároljuka polárt?

Átlagos ruhákhoz hasonlóan tárolhatjuk, hajtogatva, vagy lógatva.

Hogyan vízhatlanítsuk a polárt?

A polár nem vízhatlan, de kismértékben vízlepergető tulajdonságú. Ezt nem ajánlott semmilyen spray-vel megpróbálni „feljavítani”.

Mi az előnye és hátránya a polár ruházatnak?

Igénytelen, és outdoor felhasználásra a legalkalmasabb. A membrános változatok szélesebb körben használhatók.

Mennyi a polár élettartama?

Megfelelő odafigyeléssel, egy jó minőségű polár termék, 15-17 évet is kiszolgál könnyedén!