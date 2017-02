2017.01.31. 0

Napsütéses síelés az Ötschernél

Lackenhofon az Ötschernél sok friss hóval kezdődött az új év

Lackenhofon az Ötschernél sok friss hóval kezdődött az új év, így a hegygerincek is szép fehér köntösbe öltöztek. A téli havas táj látványa után már nem ért meglepetésként, hogy a sípályákra vezető mind a 9 lift és a lehetséges összes pálya síelhető.

Lackenhof sípályái, érthető okokból, a családok körében is nagyon népszerűek, ezt bizonyítandó ottjártunkkor csak családos vagy iskolás síelővel találkoztunk. A síterület csupán 4 órára van Budapesttől, az árak korrektek (napijegy 37,5 euró, három napra 103,50 euró) és a szállások döntő többsége pályaszállás.

Mi a 20 fős gyerekcsoportunkkal egy magyar üzemeltetésű hotelben szálltunk meg, a Sport hotelben. Családoknak, iskolai csoportoknak tökéletes választás. Hagyományos értelemben nem pályaszállás, de a sípályáig tartó 200 méter sétát nem lehet távolságnak nevezni. A gyerekek számára külön programot nyújtott a szálloda bejárata előtti rövid, de annál meredekebb, szánkózásra kijelölt lejtő. Az ott-tartózkodás teljes ellátással, tehát ebéddel együtt, felettébb kényelmes.

Lackenhof sípálya

A pályák döntő többsége kék és piros. Nekünk a majd öt kilométer hosszú „Riffelabfahrt” piros pálya a kedvencünk, mely a fekete Nagy-Ötscher pálya piros verziója, hosszú, élményteli csúszást biztosít, gyönyörű panorámával a Kis-Ötscherre. A Sunny Kids tanulópálya a kezdő síelőket, gyerekeket várja varázsszőnyeggel, de van mellette egy kicsi tányéros és húzóköteles felvonó és számos hosszabb-rövidebb kék pálya is, melyeken elsajátítható a biztonságos síelés. A tanulásban a helyi síiskola volt segítségünkre, akik magyar oktatón kívül, kisbuszos szállítást is biztosítottak számunkra. A csapaton látszott a profizmus, akkor sem estek kétségbe, mikor a döntően kezdőkből álló csoportunk mellé még 2 helyi iskola tanulói özönlöttek a főhadiszállást adó Intersportba. Az oktatás idejére az egész csoport váltócuccának is biztosítottak helyet.

Kulináris élmények

A pályák mellett természetesen a hüttékre is szántunk időt, hogy frissen térjünk vissza a pályákra. Aki helyi ízeket kóstolna, annak a Käsenockerlt ajánljuk, amit az Eibelhüttében lehet kikérni, alkoholmentes vagy igazi búzasör kíséretében.

Ruccanj át Hochkarra ugyanazzal a síbérlettel

Szeretjük Lackenhofot, 3-4 napos tartózkodásra kiválóan alkalmasnak tartjuk, de akár jó lehet hosszabban is, mivel a síbérlet a szomszédos síterepre, a Hochkarra is érvényes, melyet Alsó-Ausztria leghóbiztosabb síterepeként tartanak számon.

Programok, forró hangulat, Guga-hö

Amennyiben ti is elmennétek még ebben a szezonban, akkor érdemes ezeket a programokat figyelni, mivel ilyenkor igazán hangulatos a festői szépségű kis alpesi zsákfalucska.

Februárban a „Chillout Area” és az Ötscher Hüttengaudi rendezvények gondoskodnak a forró hangulatról.

Február 4-én két elemet egyesítenek, melyek különbözőbbek nem is lehetnének. A tűz és a jég képeznek a „Fire & Ice” eseményen hatásos egységet. Tűznyelő bűvészek, kulinária és zene összeolvadásával jön létre egy hangulatos program, hogy különleges legyen ez a nap Lackenhof am Ötschernél.

Forró hangulat az Eibenhüttében a februári szombatokon! Szép idő esetén február 11-től ismét az Ötscher Sound Bully DJ-i zenélnek a Chillout Areaban. A Kis-Ötscher lábánál található napozóterasz tökéletes helyszín a kikapcsolódásra, lazulásra, ahol energiát tankolhatunk a síeléshez.

Március pedig a korán kelőkről szól a “Guga-hövel” (vagyis síelés napfelkeltében), mely egy exkluzív síelési lehetőséget nyújt mindenkinek. Lackenhof am Ötscheren március 4-én és 25-én részt vehetsz te is a „Guga-hö”-n.

