2016.12.13.

Kakuk András

A kényelmetlen sícipőknek befellegzett

Elmúlt már az idő, hogy nyomjon egy sícipő

Milyen egy jó sícipő?

A Salomon kézikönyvéből kiderül:

Kényelmes, megfelelő méretű, jó saroktámasszal rendelkezik, megfelelően tart, egyenlően oszlatja el a lábra ható nyomást a zárószerkezetnél, progresszív flex-et nyújt (inkább túl puha, mint túl kemény)

Ezzel azt hiszem, mindannyian egyet tudunk érteni. Manapság gyerekjáték kiválasztani a számunkra megfelelőt, ha kellő szakmai segítséget kapunk. Elzarándokoltunk a Store 13-ba, hogy meglessük, mit is jelent ez a kellő szakmai tudás.

Balázs a Store 13 "sícipő guruja" fogad minket. A főleg Atomic és Salomon márkából álló hatalmas kínálatot látva a "Melyik való nekem?" kérdésre válaszul Balázs elárulja, hogy bármilyen helyzetről legyen szó, lábméréssel kezdi a munkát.

"Akármit is mond a kedves vevő, ráállítom erre a speciális lábfelmérő műszerre, amivel a láb pontos szélességét és hosszát meg lehet mérni. Illetve keresztkérdéseket teszek fel a síelési tudására, stílusára vonatkozóan és az alapján tudok neki bakancsokat javasolni".

Manapság ugyanis már lehetőség van többféle szélességű sícipőből is választani. Az Atomic Hawx típuson belül pl. 3 különböző lábfejszélességű sícipő érhető el. A sícipők ugyanazok, csak a szélességük és kinézetük más. Az Ultra 98-102 mm közötti, a Prime 100-104 mm közötti és a Magna 102-106 mm közötti szélességű lábfejre passzol. Az átlag magyar lábszélesség 104-105 mm. A Salomonnál is megvannak ezek a lehetőségek, de nem típuson belül. A Salomon X-pro szélesebb, az X-max keskenyebb.

A Salomon X-pro 100 a világ egyik kedvenc sícipője, az eladási adatok szerint dobogós helyen szerepel. Ezt a sícipőt általában az ár-érték aránya, a kényelmes, de ugyanakkor viszonylag kemény érzése, illetve a sarokrész speciális, anatómiailag kifejlesztett belső bélése miatt szeretik a vásárlók.

Van egy hölgy, széles a lábfeje, de neki a Prime fekete designja tetszik. Akkor mik a lehetőségek?

"Akkor meg tudjuk sütni neki a Prime-ot szélesebbre. 3-4mm-t tudunk lopni így de csak szélességben, hosszban nem".

Sícipő sütés (formázás, tágítás)

A sícipők személyre szabásának non-plusz-ultrája a sütés. Ilyen esetben a lábbelit egy speciális kályhába vagy sütőbe helyezik, ahol 50-60 fokra melegítik a külsőt, majd a kedves vevő belelép a bakancsba. Az Atomic esetén 5 percig, Salamonnál 10 percig mozdulatlanul kell állni, ezután jön a lehűtési rész zselés jégakkuval. A külső héj és a bélés ezalatt az idő alatt tud tágulni, formálódni. Minél magasabb a flex indexe, minél jobb, drágább egy cipő annál nagyobb részét lehet megsütni. Tehát nem minden cipőt lehet és amelyiket lehet annak sem feltétlen a teljes alakját lehet sütéssel személyre szabni.

Az eljárásnál nem csak a külső változik, hanem külső héj sütésével igazából a bélést is módosítjuk, mert a folyamatnál a külső héj mint egy hőátadó működik. Összesen max. kb. 6 mm-t lehet így nyerni.

Létezik csak bélés melegítő, formázó eljárás is, amikor egy hajszárító szerű eszközzel melegítjük a bélést. Ezt azoknál a bakancsoknál ésszerű alkalmazni ahol a belső egyes részei olyan anyagból készülnek, amit a teljes sütés rongálhat.

Bokasüllyedés, csontkinövés, kalapácsujj esetén...

Az is megoldható, hogy egy drasztikusabb beavatkozással a külső héjat egy-egy lábdeformációra alakítsuk. Ez gyakori pl. a belső boka tájékán, ahol gyakran nyom a cipő. Ilyen esetben is több lehetőségünk van. Lehetséges eljárás, hogy a sütésnél a kérdéses területre egy speciális tapaszt helyeznek el, ami a lábra formázás során "plusz helyet" alakít ki.

A másik drasztikusabb eljárás során egy satuszerű géppel szélesítik ki magát a külső héjat, de értelemszerűen ilyenkor egy pukli alakul ki a bakancs külsején.

Speciális talpbetét

Ezt az egészet fel tudjuk tupírozni még egy egyedi betéttel. A piacon a legismertebb márkanév ebben a Sidas. A top kategóriájú bakancsok már Sidas betéttel érkeznek. Na nem a legjobbal, de mégis ahhoz képest, hogy van olyan bakancs ami kartonlappal érkezik...

Akinek igazán fontos a kényelem, illetve az, hogy ne fájjon a bokája, lúdtalpa az cserélje le a gyári betétet egy spéci Sidas betétre. A síbakancsba merev, erős műanyag betétet készítenek, ami lehetővé teszi az optimális térd-, csípő- és gerinctartást. Ráadásul, ha tökéletes a lábunk illeszkedése, akkor nincs holtjáték a cipőben, szóval nemcsak, hogy nem dörzsöli ki a bőrünket, hanem nem is lesz késleltetve a parancs, amit kiadunk a kanyarodásnál, mikor élére állítjuk a lécet. A Sidas betétekről elég alaposan írtunk már, olvasd el itt.

Atomic Sole Flex

További kényelemnövelő technikai funkciók közül tetszetős az Atomic Sole Flex. A régebbi cipőkben karakteres kopoltyúszerű designt átdolgozták és az új cipőkön a puhább műanyag betétet a külső héj talprészébe helyezik. Ez a rázós, jégbordás pályán felveszi a rázkódást, ami további növeli a komfortunkat.

Az Atomic Hawx sícipőkön és a sarokrészeket is lehet cserélni. O-lábra, x-lábra, puhábbat stb... teljes szabóság. Egyes Salomon bakancsoknál is cserélhető a sarok ,a talp, de itt a cél a különböző felhasználás. Túrázóknak puhább anyagból, agilisebb mintázattal illetve speciális kötésekhez optimalizát verzió is elérhető.

Súly

A sícipők manapság eleve sokkal kényelmesebbek, mint jó pár éve. Ehhez jön hozzá a sok újítás. Ezen felül a mai cipők sokkal könnyebbek, mint korábbi társai. A felnőtt férfi sícipők 2,5 kg alá is benéznek. A belépő szintű sícipők és a csúcskategóriás bakancsok között akár fél kiló különbség is lehet cipőnként, ami barátok közt is 1 kg per pár. Nem mindegy, hogy 1 kg-mal többet cipelünk egész nap a lábunkon.

Hogyan működik? Hogyan vegyek cipőt?

Menj be a Store 13-ba vagy egy másik szaküzletbe (pl. Rokonsport) ,ahol a szakértő csapat mellett megtalálható a kellő kínálat és a sütéshez, egyedi talpbetéthez szükséges felszerelés.

