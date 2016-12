2016.12.13. 0

Parti András

Klubot vált Parti András

A hegyikerékpáros riói olimpikon Parti András a TrekSE-nél folytatja pályafutását

Visszatér nevelőegyesületéhez az ország legeredményesebb férfi hegyikerékpárosa, a három olimpiát is megjárt, tizenháromszoros olimpiai krossz magyar bajnok Parti András, a legutóbbi riói olimpia 24. helyezettje.

A korábban német- (SRM Stevens), valamint magyar (SVS Pro Team) profi csapatot is erősítő 34 éves válogatott versenyző ezúttal ahhoz a nagy múlttal rendelkező egyesülethez tér vissza, ahonnan pályafutása ívelő tendenciát vett, és amely csapatnak köszönhetően megalapozhatta későbbi sikereit.

„Rio után hezitáltam, hogy mihez kezdjek a jövőben.Fel kellett tennem magamnak a kérdést, hogy vajon van-e bennem még egy olimpia. Néhány hét gondolkodás után egyértelműen arra jutottam, hogy igen! Emellett azonban éreztem, hogy ehhez valami új ingerre, motivációra van szükségem.A jelenlegi csapatommal idén lejár a szerződésem és mivel új kihívásokra, élményekre és környezetre van szükségem a megújuláshoz, ezért a szerződés hosszabbítás helyett a váltás mellett döntöttem. Így örömmel jelenthetem be, hogy 2017-től visszatérek a gyökereimhez, ahonnan indult a pályafutásom. A nevelőegyesületemhez, a TrekSE-hez igazolok, ahol 8 év kihagyás után ismét a kedvenc bringamárkámmal fogom gyűrni a wattokat. Ez rengeteg új motivációt, kihívást jelent a jövőben, de készen állok rá és nagyon inspirál, hogy valami újba kezdhetek.Előre is nagyon köszönöm Molnár Dénesnek és Tordai Csabának a bizalmat!Meggyőződésem, hogy eredményes szezonok állnak előttünk! Szeretném továbbá megragadni az alkalmat és megköszönni jelenlegi csapatomnak is - az SVS Pro Team-nek - az elmúlt 6 évnyi közös munkát és a sok-sok közös élményt és sikereket!”

András felkészítő edzője a csapat váltás ellenére továbbra is Szöllőssy István marad. A téli edzőtáborokat követően, András jövő márciustól áll ismét rajtvonalhoz, már az új egyesületének színeiben.