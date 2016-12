2016.12.12. 4

Baumann Viola

Mászás a teremben

Miért és kinek jó, hova menjek, mit vigyek?

Mivel a mászósport tagjainak száma dinamikusan növekszik, és a közeljövőben ez várhatóan így is marad, a Magyar Hegy- és Sportmászó Szövetség a Mozgásvilággal karöltve cikksorozatot indít. A sorozat célja, hogy a sportágba újonnan érkezők, illetve azok, akik a sportmászást ugyan gyakorolják, de nincsenek tisztában a biztonsági és környezetvédelmi szabályokkal, tájékozódhassanak az alapvető tudnivalókról, és arról, kihez fordulhatnak kérdéseikkel. A cikksorozat támogatója a Tengerszem Túrabolt

A sorozat első részében a termi vagy indoor mászással foglalkozunk, hiszen a kezdők háromnegyede teremben ismerkedik meg a sporttal. Ha még csak néhányszor jártál lent, vagy gondolkodsz, hogy bekukkants-e a terembe, ez a te cikked.

De miért is jó a beltéri mászás?

Valaha nyilván a szikla téli alternatívájának használták, de mára teljesen önálló sporttá nőtte ki magát az indoor mászás. Ez persze nem zárja ki azt, hogy jó időben sziklára menjünk, de attól, hogy valaki lejár edzeni a terembe, még nem kötelező kimennie a természetbe. Mivel a teremben sportmászás folyik egykötélhosszas utakkal, sokkal több idő jut magára a mozgásra, nem kell annyit foglalkozni kötéltechnikával és biztonsággal. Jóval könnyebben is tanulható, mint a nagyfalas mászás, hiszen a teremben elindulhatunk egy úton akár felsőbiztosítással, azaz toprope-pal, így minden előképzettség nélkül élvezhetjük a mozgást.

Király Nóra © Bártfai Barbara

Mivel a beltéri mászásra nincs hatással az időjárás, nem túl meglepő, hogy az MHSSz friss felmérése alapján a megkérdezett, magukat jellemzően kezdőnek valló mászók 75%-a teremben kezdte a sportot, és míg az összes válaszadó 23%-a jobban kedveli a sziklát, addig 36,5% a termet részesíti előnyben. További 40% aktuális lehetőségei alapján választ - vagyis statisztikai alapon valószínűleg többet jár terembe, hiszen ott kb. 350 napon át 100% az esély a megfelelő körülményekre, míg a sziklán ennek töredéke.

Ami lényeges, hogy a mászás számos pozitív hatása teremben is érvényesül

Javul a koordináció, erősödik a tartóizomzat, a gondolatok kizárása miatt terápiás és relaxáló hatás is kimutatható, miközben erősödik a magunkba vetett hitünk a sikeresen megoldott feladatok által.

Kinek való a mászás?

Az említett felmérés alapján a magukat jellemzően kezdőnek valló hazai mászók 68%-a 18 és 35 év közötti, majdnem 25%-uk 35 év feletti, és kb. 1% elmúlt már 50 éves. A felmérésben néhány gyerek is részt vett, az ő arányuk azonban nem reprezentatív.

A kérdőív alapján és attól függetlenül is kijelenthető, hogy a mászás mindenkinek való (nyilván lehetnek olyan sérülések vagy betegségek, amik kizárják).

Azoknak, akik esetleg aggódnak első alkalommal lemenni

A teremben vannak vékonyak és túlsúlyosak, rohangáló gyerekek és ősz hajú sportemberek, családok, anyukák, egyedülállók, kezdők és profik, havonta egyszer és hetente háromszor járók, gyorsan és lassan fejlődők, egymást ismerők és egymást nem ismerők.

Szóval nincs más dolgunk, mint kiválasztani egy termet/edzést, és lemenni.

Király Nóra © Bártfai Barbara

De hova menjek?

Nem túl meglepő módon az egyik legfontosabb kiválasztási kritérium, hogy milyen messze van a terem a munkahelyünktől, iskolától vagy az otthonunktól. A másik, hogy mit szeretnénk csinálni: kötéllel másznánk, bouldereznénk, vagy mindkettőt?

Ha főleg a köteles mászás érdekel - amihez nem árt legalább egy kicsit bírni a magasságot, bár a gyakorlat sokat segít a kezdeti félelmen -, akkor Észak-Budapesten választhatjuk az újpesti Big Wallt vagy az óbudai Spider Clubot, Dél-Budán pedig a BME Műfalát vagy a Mászóbirodalmat.

Veszprémben az Egyetemi Falmászó Klub fogad nagyobb falakkal, Szegeden a T-Rock, Kecskeméten pedig a Yellowstone. Ezenkívül pozitív tendencia, hogy egyre több iskolát is felszerelnek mászófallal, ezek azonban nem mindig publikusak. Ha rákeresnénk, hogy hova mehetünk, érdemes ellátogatni a szövetség oldalára.

Minden köteles teremben lehetőség van boulderezni is, csak jellemzően nem olyan nagy és nem olyan jól felszerelt ez a rész, mint ott, ahol csak boulder van.

Ha nem szeretnénk magasra mászni, akkor viszont mindenképp boulderteremben kezdjünk. Bár ehhez érdemes azt is mérlegelni, hogy kezdőként a köteles mászás könnyű utakon sokkal kevésbé megterhelő fizikailag, mintha egyből alkarból kéne traverzálnunk, ahogy az a kötél nélküli mászásnál gyakran előfordul.

Óbudán kiemelendő az eddigi legnagyobb falfelületű terem, a Monkey Boulder. Kezdőként nehezebb, de egyébként elismert, és gyakran látja vendégül a legerősebb mászókat a Lehel tér melletti Mountex Boulder Clubja. Dél-Budán az Ujjerőt érdemes említeni, Pest igencsak külső részén pedig a Gi Klubot, Fehérváron pedig a Redrockot,

Ha tehát az elérhetőség, vagy más szempont alapján kiválasztottunk egy helyet, kukkantsunk is le.

Mit vigyek első alkalommal?

Nagy valószínűséggel még nincs felszelésünk, így a ruhánkat ugyan mi visszük, a többi részét azonban bérelhetjük. Akár köteles mászás, akár boulder, cipőre szükség lesz. Első (néhány) alkalommal többen választják azt a megoldást, hogy sportcipőben próbálják ki a falat. Ennek az a hátránya, hogy az amúgy is új, szokatlan, és némi karizmot igénylő mozgás még nagyobb kihívást fog jelenteni. Természetesen ez is járható út, csak kevesebb lesz a sikerélmény.

Ha úgy döntünk, hogy mászócipőt bérlünk, előfordulhat, hogy túl kicsit kapunk. Bár viszonylag törvényszerű, hogy egy pontosan lépő, lábra simuló cipő nem kényelmes, az első időszakban ne nyomjon, csak annyira legyen passzentos, hogy érezzük a lábujjainkkal a lépéseket. Ha olyan cipőt kaptunk bérléskor, ami fáj, nyugodtan adjuk vissza, és kérjünk nagyobbat. Egyelőre nem a szenvedés a cél.

Köteles mászásnál beülőre és biztosítóeszközre is szükségünk lesz. Ha még sosem láttunk közelről ilyeneket, magyaráztassuk el magunknak részletesen a használatukat! Minden mászóteremnek van erre a célra delegált falmestere, akitől tehát bátran kérdezhetünk.

A ruházatnál fontos, hogy könnyen lehessen benne mozogni, a nadrág ne legyen olyan rövid, hogy felcsúszhasson a szára, mikor húzza a beülő hevedere, és ne legyen túl bő sem, ha térd alá ér, mert bele fogunk akadni egy-egy mozdulat közben. A sztreccs jó választás, fiúk persze bővebb ruházatot szoktak viselni. Van rá esély, hogy meg fogunk izzadni, felső ruházatot tehát ez alapján vigyünk magunkkal. A mászócipőbe van, aki vesz zoknit, van, aki nem, ezt magunknak kell kitapasztalni, hogy hogyan kényelmes.

A mászó felszerelések, főleg a cipők, nem túl olcsók, de ha beleszeretünk a sportba, úgyis veszünk majd sajátot. Pár alkalomnyi bérlés után már el tudjuk dönteni, hogy érdemes-e hosszabb távra beruházni.

© Ujjerő - Tóth Gábor

És mi történik, ha leértem?

Teljesen kezdőként köteles terembe vagy vigyünk magunkkal tapasztaltabb párt, vagy egy hozzánk hasonló kezdőt, de utóbbi esetben jóval lassabban fogunk haladni. A harmadik lehetőség, hogy menjünk le egy edzésre. Minden teremben van lehetőség csoportos vagy akár egyéni, felnőtt- és gyerekedzésre egyaránt. Ez rengeteget segíthet a kezdeti nehézségek áthidalásában. Például, nem kell magunknak mászópartnert vadászni, vagy akkor is lemehetünk a terembe, ha a társunk épp elfoglalt vagy késik. Emellett az edző segít begyakorolni a biztosítás technikáját, valamint a mászás technikáját is, ezzel rengeteg energiánkat megkíméli. Bár magunktól is rájövünk szép lassan bizonyos technikai elemekre, felesleges bejárni ugyanazt az utat, amit már megtettek helyettünk mások. Az edzést nézzük ki a honlapokon, de oda is telefonálhatunk, hogy tényleg a legfrissebb infók vannak-e fent a neten. Az edzések többsége időintervallumot ad meg, de a legtöbb helyen, ha pl. este 6-9-ig tart az edzés, nekünk nem kötelező 18.00-kor glédában állva várni az edzőt. A szabály gyakran csak annyi, hogy ha később érünk le, kevesebbet tudunk mászni.

Ennek ellenére boulderezni például egyedül és kezdőként is lemehetünk, még ha nem is lesz annyira élvezetes, mint társsal vagy társakkal. Ebben az esetben csak az írott és íratlan szabályokra kell figyelnünk, amik mindenki biztonságát szolgálják.

Minden teremben van olyan munkatárs, aki a kezdőket ingyen bevezeti a mászásba. Megmutatja, hogyan kell biztosítani, mire kell figyelni, de mászni nem fog megtanítani, viszont megmutatja az irányt, hogy legalább el tudjunk indulni az úton.

Szabályok is vannak?

Igen, például a magnézia, vagy rendes nevén zia használatáról. A fehér port arra használjuk, hogy ne izzadjon a kezünk, így nem csúszunk le a fogásokról. Azonban, mivel ez a finom por akár az egész légtérben szálldogálhat, ne öntsük vödörszámra a tenyerünkre, mert a belélegzése korántsem egészséges: rövidtávon a légzőszervek irritációját okozhatja, hosszú távú hatásait pedig nem kutatták. Lehetőleg ne tapsoljunk, miután belemártottunk a kezünket a ziazsákba, boulderteremben pedig ne másszunk a derekunkon nyitott szájjal lebegő zsákkal, mert ha leesünk vagy nagyobbat ugrunk, több deka zia fog szétszóródni a matracon, ami aztán nagyobb részt a levegőbe kerül, majd a hajunkba, szemünkbe, ruhánkba és a légcsövünkbe.

Az is lényeges, hogy köteles úton, biztosító emberként lehetőleg ne beszélgessünk másokkal. Még ha úgy gondoljuk is, meg tudjuk osztani a figyelmünket, amíg a másik ember testi épsége és élete múlik rajtunk, nem éri meg kockáztatni.

Boulderteremben mindig nézzünk körül, hogy másznak-e fölöttünk, mellettünk, alattunk. Egyáltalán nem illik egymás fölé mászni, hiszen ez rendkívül balesetveszélyes. Az is előfordulhat, hogy két, egymástól távol kezdődő út valahol keresztezi egymást, úgyhogy mielőtt beszállunk, azaz elindulunk a falon, mérjük fel, hogy a körülöttünk levők merre fognak haladni.

Ha gyerekkel megyünk, ne hagyjuk, hogy bárhol szaladgáljon, mert a teremben kontrollálatlan esések is előfordulnak, így könnyen a nyakába zuhanhat egy nagyobb testű mászó. Ezenkívül arra is ügyeljünk lehetőleg, hogy ne sikoltozzon hangosan, mert a mászás koncentrációigényes sport, és egy erősebb hangtól egy kevésbé biztos mászó akár le is eshet.

Csak illemszabály, de segíti az együttélést: köteles teremben, ha épp beszélgetni szeretnénk a partnerünkkel, semmi akadálya. Addig azonban felesleges bekötni magunkat egy útba, és lefoglalni azt, ha valójában csak 15 perc múlva másznánk. Persze, ha épp teljesen üres a terem, akkor ennek nincs jelentősége.

Mászás után

A nyújtás létfontosságú, ne blicceljük el. Mindenképp kérdezzük meg tapasztaltabb társainkat, egy edzőt, vagy bármilyen hozzáértőt, hogy hogyan lehet a bicepszet, tricepszet, alkart, a vállizmokat, a hátunkat és a nyakunkat lenyújtani. A mászásban a nyújtás egyrészt segít megelőzni a sérüléseket, amik az ízületek és izmok erős igénybevétele miatt bizony előfordulnak, illetve hatékonyabbá is teszi a technikánkat. Emellett érdemes informálódni arról is, hogy hogyan lehet az antagonisztikus izmokat megdolgoztatni, különben erős aszimmetriák jönnek létre az izomcsoportok között.

Ha az első pár mászás után azt vesszük észre, hogy vízhólyagszerű dolgok keletkeztek a tenyerünkön és az ujjainkon, az normális. Idővel a bőr enyhén megvastagszik, kivéve, ha eleget ápoljuk.

Tipp

Ha már saját cipőnk van, otthon tegyük ki szellőzni és/vagy használjuk ezt! A mászócipők hajlamosak büdösödni, ne adjuk meg nekik a lehetőséget.

A Tengerszem Túraboltot mászók alapították 1989-ben. Elsődleges célunk azóta is a mászók igényeinek teljes körű kiszolgálása. A kollégák közül sokan aktív mászók a mai napig, így a mászók kedvenc márkáinak termékkínálata mellett személyes tapasztalatokkal, tanácsokkal is segítik az érdeklődőket. Nézz körül nálunk: tengerszem.hu

(hirdetés)