2017.01.27. 0

Pintér László

A bűvös nyolcezer

Himalájai gyorstalpaló, avagy kisokos a tizennégy nyolcezreshez





Amióta a nyugati ember először meglátta a Himalája égig érő jégóriásait, azóta foglalkoztatja a csúcsok elérésének gondolata. Különösen azoké, melyek a bűvös nyolcezer méternél is magasabbra emelkednek. Tizennégy van belőlük. A Mozgásvilág kislexikonjából megismerhetitek a himalájai hegymászás mérföldköveit, és a nyolcezresek legfontosabb adatait.

A nyolcezresek

Földünkön 14 önálló hegycsúcs emelkedik nyolcezer méter fölé. Ebből tíz a Himalájában, négy pedig a hozzá szorosan kapcsolódó Karakorum-hegységben található. Lássuk őket emelkedő sorrendben!

14. Sisapangma , 8027 m

Sisapangma légifelvétel (Fotó: Wikipédia)

Elhelyezkedés: Himalája/Kína (Tibet)

Nevének jelentése: „Tető a füves síkságok felett”

Egyéb nevek: Gosainthan (Szent hely, Az istenek lakhelye)

Első megmászók: 9 kínai hegymászó, Hszü Csing vezetésével, 1964. május 02.

Első téli megmászás: Piotr Morawski és Simone Moro, 2005. január 14.

Első magyar megmászók: Több magyar hegymászó is járt már a központi csúcson (ez volt az első, magyarok által elért nyolcezres 1987-ben), de a főcsúcsra még egyetlen honfitársunknak sem sikerült fejlutnia.

Rekord: A svájci Ueli Steck szólóban 10,5 óra alatt jutott fel a délnyugati falon (2011)

Jellemző: A főcsúcs veszélyes és nehéz megközelíthetősége miatt a hegymászók többsége a 8008 m magas Központi csúcsról visszafordul. Ez jelenleg nem számít a hegy „érvényes” megmászásának.

Érdekesség: Bár a legalacsonyabb a nyolcezresek közül, mégis ezt mászták meg utoljára. Ez sokkal inkább a politikai helyzetnek (a külföldiek tibeti beutazására vonatkozó kínai korlátozások miatt), semmint a nehézségének köszönhető.



13. Gasherbrum II, 8035 m

Gasherbrum II (Fotó: Wikipédia)

Elhelyezkedés: Karakorum (Pakisztán/Kína)

Nevének jelentése: „Gyönyörű hegy”

Egyéb nevek: K4

Első megmászók: Fritz Moravec, Josef „Sepp” Larch és Hans Willenpart (mindhárman osztrákok), 1956. 07. 07.

Első téli megmászás: Simone Moro (ITA), Gyenyisz Urubko (KAZ), Cory Richards (USA), 2011. 02. 02.

Első magyar megmászás: 2003. 07. 19. Erőss Zsolt, Klein Dávid, Mécs László, Nedeczky Júlia, Ugyan Anita (A következő napon további négy magyar hegymászó érte el a csúcsot: Csollány Katalin, Ács Zoltán, Csíkos József és Vörös László.)

Érdekesség: 1984-ben Reinhold Messner és Hans Kammerlander egymás után, alpesi stílusban mászta meg a Gasherbrum I és Gasherbrum II csúcsokat, anélkül, hogy közben visszatértek volna az alaptáborba. Egy teljes hetet töltöttek hatezer méter felett.

12. Broad Peak 8047/8051 m

Broad Peak (Fotó: Wikipédia)



Elhelyezkedés: Karakorum (Pakisztán/Kína)

Nevének jelentése: „Széles hegy”

Egyéb nevek: Falchan Kangri, K3

Első megmászók: Markus Schmuck, Fritz Wintersteller, Kurt Diemberger, Hermann Buhl (mindannyian osztrákok), 1957. 06. 09.

Első téli megmászás: Maciej Berbeka, Adam Bielicki, Tomasz Kowalski és Artur Malek (mindannyian lengyelek), 2013. 03. 05. Berbeka és Kowalski ereszkedés közben életét vesztette, már a négyes tábort sem érték el

Első magyar megmászás: 2000. 07. 31. Ács Zoltán, Mécs László

Érdekesség: A hegy angol nevét a brit felfedezőtől, Martin Conwaytől kapta, a svájci Breithorn (=Széles hegy) csúcshoz való hasonlatossága miatt. A csúcsgerinc hossza másfél kilométer.

11. Gasherbrum I 8068/8080 m

Gasherbrum I (Fotó: Suhajda Szilárd Facebook)



Elhelyezkedés: Karakorum (Pakisztán/Kína)

Nevének jelentése: „Gyönyörű hegy”

Egyéb nevek: Hidden Peak (a „Rejtett csúcs”), K5

Első megmászók: Andrew Kaufmann és Pete Schoening (USA), 1958. 07. 05.

Első téli megmászás: Adam Bielicki és Janusz Golab (POL), 2012. 03. 09.

Első magyar megmászás: 2007. 07. 20. Mécs László

Érdekesség: 1975-ben Reinhold Messner és Peter Habeler új útvonalon, alpesi stílusban mászták meg a hegyet. Ez volt egy nyolcezres első alpesi stílusú (táborláncot mellőző) megmászása

10. Annapurna 8091 m

Annapurna (Fotó: Wikipédia)



Elhelyezkedés: Himalája (Nepál)

Nevének jelentése: „Az Aratás Istennője”

Első megmászók: Maurice Herzog és Louise Lachenal (FRA), 1950. 06. 03.

Első téli megmászás: Artur Hajzer és Jerzy Kukuczka (POL), 1987. 02. 03.

Első magyar megmászás: 2016. 05. 01. Klein Dávid

Rekord: A svájci Ueli Steck 2013 októberében szólóban, a déli falon keresztül mászta meg a csúcsot, oda-vissza 28 óra alatt. Ezt minden idők egyik legnagyobb himalájai teljesítményének tartják.

Érdekesség: A nyolcezresek közül ezt mászták meg elsőként. A hegy körüli Annapurna-kör a legnépszerűbb trekking útvonal Nepálban.

Jellemző: Technikailag nem tartozik a legnehezebb nyolcezresek közé, de a lavinaveszély miatt az egyik legveszélyesebb. A hegyen lavinában vesztette életét Horváth Tibor 2012-ben. A hegy áldozatai között olyan elismert hegymászó ikonok szerepelnek, mint Alex MacIntyre, Pierre Beghin és Anatolij Bukrejev.



9. Nanga Parbat 8126 m

Nanga Parbat (Fotó: Alex Txikon Facebook)



Elhelyezkedés: Himalája (Pakisztán)

Nevének jelentése: „Meztelen Hegy”

Egyéb nevek: Diamir

Első megmászó: Hermann Buhl (AUT), 1953. 07. 03.

Első téli megmászás: Muhammad Ali Sadpara (PAK), Simone Moro (ITA), Alex Txikon (SPA), 2016. 02. 26. (27 év és 31 sikertelen expedíció után!)

Első magyar megmászás: 1999 Erőss Zsolt (csúcsengedély nélkül)

Erőss Zsolt szólóban, a Diamir-falon jutott fel a csúcsra. Ezt az utat Reinhold Messner mászta elsőként szólóban (az első szóló egy nyolcezresen), és Zsolt az egyedüli szóló ismétlője. Mivel azonban a csúcsmászáshoz Zsoltnak nem volt engedélye, a mászást hivatalosan nem ismerik el.

Rekord: A nyolcezresek közül ez az egyetlen, melynek első megmászását egyedül teljesítették. Hermann Buhl az utolsó táborból 1300 méter szintet mászott, oda-vissza 40 óra alatt. Mászás közben többféle tudatmódosítót (a Pervitin nevű amfetaminszármazékot, padutint, valamint kokalevelekből készült teát) fogyasztott. Az éjszakát állva, egy párkányon töltötte.

Érdekesség: Az Eiger északi falának egyik első megmászója, Heinrich Harrer 1939-ben a hegy megmászásának lehetőségeit tanulmányozta, amikor kitört a második világháború. Fogolytáborba kerülésüket és szökésüket dolgozza fel a Hét év Tibetben című könyv, és a belőle készült remek film.

Jellemző: Az első sikeres megmászásig 31-en vesztették életüket a különböző próbálkozások során. Mind német szervezésű expedíció volt, és ugyan az áldozatok többsége serpa, szokás a Nanga Parbatot a német hegymászás legnagyobb sírkövének is aposztrofálni.



8. Manaszlu 8156/8163 m

Manaszlu (Fotó: Wikipédia)



Elhelyezkedés: Himalája (Nepál)

Nevének jelentése: „A szellem hegye”

Egyéb nevek: Kutang

Első megmászók: Imanisi Tosio (JPN) és Gyalzen Norbu serpa, 1956. 05. 09.

Első téli megmászás: Maciej Berbeka és Ryszard Gajewski (POL), 1984. 01. 12.

Első magyar megmászás: 2009. 05. 19. Erőss Zsolt (Zsolt társa, Barna Dániel csak az előcsúcsig mászott)

Jellemző: A sok csapadék miatt meglehetősen lavinaveszélyes. Az Annapurna, K2, Nanga Parbat és a Kancsendzönga mellett a legveszélyesebb nyolcezresnek tartják.

7. Dhaulagiri 8167 m

Dhaulagiri (Fotó: Wikipédia)



Elhelyezkedés: Himalája (Nepál)

Nevének jelentése: „Káprázatos hegy”, „Fehér hegy”

Első megmászók: Kurt Diemberger (AUT), Peter Diener (GER), Ernst Forrer (SUI), Albin Schelbert (AUT), Nawang Dorje és Nima Dorje serpák, 1960. 05. 13.

Első téli megmászás: Andrzej Czok és Jerzy Kukuczka (POL), 1985. 01. 21.

Első magyar megmászás: 2006. 05. 27. Erőss Zsolt

Jellemző: A Dhaulagirit az Annapurnától elválasztó Kali Gandaki folyó szurdoka a legmélyebb a világon. A csúcs közel 7000 méterrel magasodik a folyó fölé.

Érdekesség: A hegy 4 km magas déli fala a Himalája egyik legnagyobb kihívása. Megmászására több kísérlet is történt, de ezek végül vagy nem érték el a csúcsot (1981 jugoszláv expedíció 7950 m, 1986 lengyel expedíció 7500 m), vagy nem mászták át a teljes falat (a szlovén Tomaz Humar 1999-ben szólóban nyitott új utat, el is érte a csúcsot, de a fal felső szakaszán egy 300 m magas, omlós sziklaövet kikerült a DK-i gerincen). A fal teljes átmászása és a csúcs elérése a nyolcezesek egyik utolsó hegymászótechnikai problémája.



6. Cso Oju 8201 m

Cso Oju (Fotó: Wikipédia)



Elhelyezkedés: Himalája (Nepál/Kína-Tibet)

Nevének jelentése: „Türkiz istennő”

Első megmászók: Joseph Jöchler (AUT), Herbert Tichy (AUT), Pasang Dawa Lama serpa, 1954. 10. 19.

Első téli megmászás: Maciej Berbeka és Maciej Pawlikowski (POL), 1985. 02. 12.

Első magyar megmászás: 1990. 10. 04. Koncz Ákos, Straub József (a Nagy Sándor vezette első magyar expedíció keretében összesen 10-en érték el a csúcsot)

Jellemző: Már amennyire nyolcezresek esetében lehet könnyű mászásról beszélni, a Cso Ojut a legkönnyebben mászható nyolcezresnek tartják.

Rekord: 1994. május 13-án Carlos Carsolio 18 óra 45 perc alatt mászott fel a csúcsra az alaptáborból a normál úton

5. Makalu 8463/8485 m

Makalu (Fotó: Wikipédia)



Elhelyezkedés: Himalája (Nepál/Kína-Tibet)

Nevének jelentése: „Nagy fekete hegy”

Első megmászók: Jean Couzy és Lionel Teray (FRA), 1955. 05. 15.

Első téli megmászás: Simone Moro (ITA) és Gyenyisz Urubko (KAZ), 2009. 02. 09.

Első magyar megmászás: 2008. 05. 18. Erőss Zsolt

Jellemző: A piramis alakú hegy az egyik legnehezebben mászható nyolcezres.

Érdekesség: A legendás lengyel hegymászó, Jerzy Kukuczka 1981-ben szólóban, új úton, alpesi stílusban, pótlólagos oxigén használata nélkül jutott fel a csúcsra az északnyugati oldalon.

4. Lhoce 8516 m

Lhoce (Fotó: Wikipédia)



Elhelyezkedés: Himalája (Nepál/Kína-Tibet)

Nevének jelentése: „Déli csúcs”

Első megmászók: Fritz Luchsinger és Ernst Reiss (SUI), 1956. 05. 18.

Első téli megmászás: Krzysztof Wielicki (POL), 1988. 12. 31.

Első magyar megmászás: 2011. 05. 21. Erőss Zsolt, Gál László

Jellemző: Ugyan a Mount Everesttől csak egy közel 8000 m magas nyereg (Déli-nyreg) választja el, a déli fala a legnagyobb összefüggő sík hegyoldal a világon (2,25 km magasságú csak a sík szakasz), a Himalája egyik legkomolyabb kihívása. Nyugati falát csak Lhoce-falként emlegetik. Ezen vezet a Mount Everest leggyakrabban járt déli normál útja a Déli-nyeregbe.

Érdekesség: Ez volt Jerzy Kukuczka első nyolcezrese, és húsz évvel később ugyanez a hegy lett a végzete is, amikor elszakadt a biztosítókötele a déli falon.

Rekord: Reinhold Messner 1986. október 16-án jutott fel a csúcsára. Ezzel ő lett az első hegymászó, akinek sikerült megmásznia mind a tizennégy nyolcezrest.

3. Kancsendzönga 8586 m

Kancsendzönga keleti fal (Fotó: Wikipédia)



Elhelyezkedés: Himalája (Nepál/India)

Nevének jelentése: „A nagy hó öt kincseskamrája”

Első megmászók: George Band, Joe Brown (GBR), 1955. 05. 25.

Első téli megmászás: Krzysztof Wielicki, Jerzy Kukuczka (POL), 1986. 01. 11.

Első magyar megmászás: 2013. 05. 20. Erőss Zsolt és Kiss Péter. Az ereszkedés közben mindketten életüket vesztették

Jellemző: A legveszélyesebb nyolcezresek közé tartozik, a próbálkozásokra vetítve 20% körüli halálozási aránnyal

Érdekesség: A nagyszerű lengyel hegymászónő, Wanda Rutkiewicz (az első nő, aki megmászta a K2-t és vissza is tért onnan), a Kancsendzöngán vesztette életét egy viharban. A csúcsot már nem sikerült elérnie. A kiváló francia mászó, Benoit Chamoux is itt tűnt el.



2. K2 8611 m

K2 (Fotó: Suhajda Szilárd Facebook)

Elhelyezkedés: Karakorum (Pakisztán /Kína-Tibet)

Egyéb nevek: Mount Godwin Austen, Csogori

Első megmászók: Achille Compagnoni és Lino Lacedelli (ITA), 1954. 07. 31.

A csúcsot még nem sikerült télen megmászni

A csúcsnak még nincs magyar megmászása

Jellemző: Magassága, az extrém időjárás-változások és objektív veszélyek miatt a legnehezebb nyolcezresnek számít.

Érdekesség: Kurt Diemberger (Hermann Buhl mellett a másik olyan hegymászó, aki két nyolcezrest is elsőként mászott meg) az egyik túlélője az 1986-os tragédiának, melynek során hét mászó közül csak ketten jutottak le élve, miután a csúcstámadást követően több napra nyolcezer méteren rekedtek a négyes táborban. Diemberger kedvese, Julie Tullis még a táborban meghalt, a többiek a lefelé úton.

Rekord: A lengyel Jerzy Kukuczka és Tadeusz Piotrowski alpin stílusban nyitott új utat a déli falon 1986-ban (Polish Line), ahol Piotrowski ereszkedés közben lezuhant. Az út annyira lavinaveszélyes, hogy azóta sem próbálta senki megismételni.

1. Mount Everest 8848/8850 m

Mount Everest déli oldal (Fotó: Wikipédia)



Elhelyezkedés: Himalája (Nepál /Kína-Tibet)

Nevének jelentése: „A Föld istenanyja”

Egyéb nevek: Csomolungma, Sagarmatha

Első megmászók: Edmund Hillary (NZL) és Tenzing Norgay serpa, 1953. 05. 29.

Első téli megmászás: Krzysztof Wielicki, Leszek Chichy (POL), 1980. 02. 17.

Első magyar megmászás: 2002. 05. 25. Erőss Zsolt, oxigénnel

További magyar megmászások: Ugyan Anita kétszer (!), Jelinkó Attila, Neszmélyi Emil (mindannyian oxigénnel)

Jellemző: Földünk legmagasabb hegye, éppen ezért kiemelt érdeklődés övezi. A kereskedelmi expedíciók terjedése miatt a nepáli és kínai normál út is egyre zsúfoltabb. A sikeres csúcsmászások száma már 7646 (2017. január), melyből 197 történt oxigén nélkül. A hegymászó szakma utóbbit ismeri el igazi teljesítménynek.

Érdekesség: egy brit expedíció már 1924-ben, közel 30 évvel az első bizonyított megmászás előtt nagyon közel jutott a csúcshoz. Sőt, az sem lehetetlen, hogy elérték azt. George Mallory és Andrew Irvine azonban már nem tértek többé vissza. Mallory holttestét 1999-ben megtalálták, a fényképezőgépét azonban nem, így valószínűleg sosem fogjuk megtudni, meddig jutottak.

Rekord: Az első hegymászó, aki minden figyelmeztetés ellenére oxigén nélkül próbálkozott az Everesttel, Reinhold Messner volt. Peter Habelerrel 1978-ban nemcsak feljutottak, de élve vissza is jöttek, amit sokan lehetetlennek tartottak. Messner két évvel később szólóban is felmászott, oxigén nélkül, az északi oldalon.



Nyolcezres pionírok

Az első ismert nyolcezres megmászási kísérlet: a brit Albert F. Mummery és John Norman Collie az Annapurán, 1895. Mummery lavinában életét vesztette

Az első nyolcezres megmászói: a francia Maurice Herzog és Louis Lachenal az Annapurnán, 1950. június 03.

Az első nyolcezres szólómászás: a dél-tiroli Reinhold Messner, Nanga Parbat 1978 (Hermann Buhl „csak” a négyes tábortól mászott egyedül)

A Mount Everest első megmászói: Az új-zélandi Sir Edmund Hillary és a nepáli Tenzing Norgay serpa, 1953. május 29. (nepáli normál út)

A Mount Everest első pótlólagos oxigén nélküli megmászói: a dél-tiroli Reinhold Messner és az osztrák Peter Habeler, 1978 (nepáli normál út)

A Mount Everest első szóló megmászója: Reinhold Messner, 1980 (oxigénpalack használata nélkül, északi normál út-északi fal variáns)

Az első sikeres téli mászás nyolcezresen: 1987. február 17. Mount Everest, a lengyel Krzysztof Wielicki és Leszek Chichy

Nyolcezres „grand slam”

A 14 nyolcezres első megmászója Reinhold Messner. 1986-ban fejezte be, mindegyiket oxigénpalack nélkül teljesítette. Az összes nyolcezrest megmászók száma ma már harminc felett jár. A 14 nyolcezres első női megmászója a baszk Edurne Pasaban (a koreai Oh Eun-Sun Kancsendzönga-sikerét vitatják, a csúcsmászást nem tudja bizonyítani).

A magyar expedíciós hegymászás számára még hátra van a K2 és a Sisapangma főcsúcsának elérése, valamint az Everest oxigén nélküli megmászása. A legtöbb nyolcezrest elért magyar hegymászó a néhai Erőss Zsolt, 10 csúccsal (2013-ban a Kancsendzönga csúcsának elérése után örökre a hegyen maradt). A jelenleg aktív himalájai mászók közül Klein Dávid a legeredményesebb, négy nyolcezressel. A 14 nyolcezres egyetlen magyar hegymászó általi teljesítésére még jó ideig várni kell.