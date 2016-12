2016.12.13. 2

Simon Ádám

TomTom Runner 3 teszt

A hobbisportolók karórája.

Szűk egy éve használtam rövid ideig a TomTom Runner 2 sportórát és bár azóta magasabb kategóriás kütyükkel edzek, ismerőseimnek rendületlenül is szívből ajánlom kedvező ár/érték aránya és amatőrök számára tökéletes funkciói miatt.

Az alaphelyzetben GPS-képes multisport kütyü a szabadtéri haladós tevékenységeken túl medencés úszásnál is jó szolgálatot tesz a leúszott hosszak "fejben" tartásával és az opcionálisan választható funkciók (csuklós pulzusmérés, zenelejátszás, bluetooth fülhallgató) pedig igény és pénztárca függvényében emelik még fejlebb a sportolás színvonalát.

A kiválasztható tevékenységek: futás, kerékpár, úszás, futópad, edzőterem, beltéri kerékpár (görgő), freestyle (túra), stopper.

Ezúttal egy zenelejátszást nélkülöző, csuklós pulzusmérős változat járt nálam a 3-as szériából és mivel az előző modellt már kellőképp kiveséztem, ebben a tesztben főképp az újdonságokról fogok írni.

Galériához klikk a képre!

Külcsín

Más is lett, meg nem is

Külsőre gyakorlatilag nem történt jelentős változás, egyedül a szíjak elérhető színvariációja lett más és az "alap" fekete szíj belső fele vagány zöld színt kapott - ezt gondolom a bíró okos lányával terveztették, mert ugyan szebb az összhatás, az órát felvéve mindössze egy vékony csík látszik ebből az oldalán és erősen dominál a fekete (vagyis színesebb is lett, meg nem is). Amúgy kapható rózsaszín-narancs színkombóban is, ami esetben szintén fennáll majd az, hogy tök jó, hogy kombinálták a színeket, de ebből viselés közben csak a rózsaszín fog érvényesülni.

Az asztali szinkronizáló szoftver szebb, csinosabb lett és gyorsan, zökkenőmentesen dolgozik. Külön öröm, hogy a rendszeres frissítések után részletes listát kapunk az újdonságokról, javításokról, funkciókról. Az asztali szoftverre persze csak akkor van szükség, ha nincs kompatibilis okostelefonod (iPhone, vagy Android 4.4-től felfelé), amivel nemcsak szinronizálni tudod, de a csinos appon keresztül az edzésadatokat is csekkolhatod.

Útvonal-felfedezés

Nyomvonal és iránytű

A legizgalmasabb újítás a hármas szériában a "csiganyál-kezelés", ami egyrészt tevékenység közben is lehetővé teszi az útvonalunk grafikus megjelenítését (így, ha eltévednénk, visszatalálunk az útvonal követésével), másrészt akár komplett útvonalakat is feltölthetünk az órára, így indulástól kezdve bebiztosíthatjuk, hogy a helyes irányba haladjunk.

Galériához klikk a képre!

Tevékenység alatt 1,5cm=1km, illetve 1,5cm=400m nagyításban látható a bejárt útvonal, látszik rajta a kiindulópont (házikó) a megtett út egy vékony vonal képében és mi magunk egy nyilacskaként jelölve. Ez a nyíl egyébként valós irányt is mutat, minthogy az óra iránytű funkcióval is bír. Vagyis nem kell előre lépned párat, hogy lásd merre van az arra, ugyanúgy működik, mint egy hagyományos iránytű, elég csak saját tengelyed körül forognod.

Ha előre feltöltött útvonalon haladsz, akkor a vékony fehér csík mutatja a követendő nyomvonalat, a vastagabb pedig az éppen bejártat. Kis házikó és célzászló mutatja a két végpontot.

Nem navigál sem hanggal, sem nyilakkal, ami ebben a kategóriában nem is lenne reális elvárás. Az viszont még nem volna rossz, ha nem csak az éppen aktuális útvonalat, illetve az előzőleg számítógéppel szinkronizált track-et tudnánk követni, hanem a még nem szinkronizált, de már lezártakat is. Ez olyankor jönne jól, ha több napos túránál egy előző szakaszt szeretnénk újra bejárni (mondjuk visszafelé, mert elvesztettük valahol útközben a valaminket).

Galériához klikk a képre!

Az iránytű a kültéri tevékenységek közben azonnal rendelkezésre áll, ha azonban tevékenység nélkül csak azt szeretnénk megtudni, hogy melyik irányból várjuk a napfelkeltét, akkor a menüből előhívott iránytűt az óra forgatásával-pörgetésével kell bekalibrálni, amit csak úgy tudunk kivitelezni, ha levesszük a karunkról.

GPS és pulzus

Essen azért szó ebben a cikkben is a két fontos funkcióról. A GPS elég gyorsan és pontosan működik, még olyan is előfordult, hogy gyorsabban talált jelet, mint egy magasabb kategóriás GPS-es sportóra (aztán máskor meg lassabban, de alapvetően pariban voltak ebben a tekintetben).

A csuklós pulzusmérő amolyan "nem is tudom hogyan értékeljelek" funkció. Aki nem szereti a mellkaspántos pulzusmérőt, megtalálhatja benne a számításait, de tapasztalatom alapján kényes a helyes viseletre. Egy Garmin mellkaspánttal összehasonlítva rögtön első alkalommal meglepően szinkronban voltak a mért értékek, egyedül egy hirtelen pulzusmegugrásnál volt csak némi fáziskésésben a TomTom. Aztán ugyanazon tesztkörülmények között az egyébként már 130-140 pulzus mellett is csak 90-100 bpm-et jelzett. A trükk a csuklócsonttól való távolságban és a megfelelő szorosságban rejlik és eltart egy ideig, mire rendesen kitapasztalja az ember a megfelelő pozíciót. Egyébként az óra szíja három pici, de erős pöcökkel rögzül, így (kis túlzással) előbb fog elszakadni maga a szíj, minthogy eloldjon a rögzítés aktív igénybevételnél.

Galériához klikk a képre!

Aki rühelli a mellkaspántot, de szeretne pulzust mérni, ne habozzon a Cardio funkciót is kérni az órához, de ha választani kéne, még mindig inkább a mellkaspánt mellett döntenék (ami egyébként szintén kérhető a TomTom-hoz).

Még mindig kéne

A TomTom Runner harmadik szériájának fejlesztései továbbra is elég meggyőzőek ahhoz, hogy elsők között ajánljam amatőr és hobbisportoló ismerőseimnek. Feleségem úszik, fitness órákra jár, érdekli az egész napos aktivitása (lépésszám, alvásfigyelés, stb) és ehhez a TomTom Runner 3 tökéletes partnernek bizonyult.

A TomTom Runner 3 útvonal-felfedezés funkciója egy olyan funkció, ami még izgalmasabbá teszi az ügyes kis szerkezetet és az eddig hezitálókat döntésre késztetheti, de annak sem kell kardjába dőlnie, aki nemrég szerezte be az előző modellt, mert enélkül is remek a kütyü.