2016.12.12. 0

(x)

Megnyílt a regisztráció a Veszprém Sprintre

...akár karácsonyi ajándéknak is kiváló!

Ha egyszer kipróbáltad, többé nem tudod abbahagyni...

Hazánkban legközelebb 2017-ben rendezik, immáron hetedik alkalommal a világ legnépszerűbb akadályverseny sorozatát, a Spartan Racet! A széria következő állomása Veszprém, az időpont április 01. szombat.

A „Sprint” az úgynevezett rövidtávú Spartan verseny, ami azt jelenti, hogy egy kb. 5-9 km közötti pályát kell teljesíteni az indulóknak, melyet természetes és mesterséges akadályokkal tarkítanak - ezekből is legalább 20 db-ot kell leküzdeni. Mindemellett az időjárás, valamint a kiszámíthatatlanság is nehezítheti a résztvevők dolgát. Ahogy a szlogen is mondja: You’ll know at the finish line, vagyis a célvonalon tudni fogod, hiszen az indulók nem sejthetik előre, hogy pontosan mi is vár rájuk, a pályarajzot mindig csak az esemény után hozzák nyilvánosságra!

Ilyen volt a tavalyi Visegrád Sprint

A szervezők ezúttal is ígérik, hogy mindenkit kimozdítanak abból a bizonyos komfort zónából és erősen ajánlják, hogy az résztvevők felkészülésükbe építsenek bele terepfutást, valamint erősítő edzéseket. Ugyanakkor – mivel ez a legrövidebb távú Spartan verseny - azoknak is érdemes elgondolkozni az induláson, akik eddig még nem vették a bátorságot, hogy elinduljanak egy Spartan Race-en.

Az érdeklődés máris óriási, a december eleji regisztráció nyitás óta több, mint 2500 (!) fő nevezett és fizette be a regisztrációs díjat. Nem kizárt, hogy ez lesz az eddigi legnagyobb hazai és még európai viszonylatban is nagy létszámúnak számító verseny!

Aki kedvet kapott a rendezvény holnapján talál további információt és itt lehet regisztrálni a felnőtt és a gyermek versenyekre is. A legkedvezőbb árú nevezés 2017. január 26-ig elérhető, csapatba szerveződve pedig kedvezményes áron lehet regisztrálni.

Ha még nem tudjátok, mivel lepjétek meg szeretteiteket Karácsonyra, akkor itt egy szuper ötlet: mostantól lehetőség van Spartan Race ajándék utalvány vásárlásra is, tehát a Veszprém Sprintre, de akármelyik másik régiós versenyre is lehet regisztrációt ajándékozni. További tudnivalók az ajándék utalvány kapcsán ide kattintva elérhetők!







Az eseményen a felnőtt és gyermek futamok mellett, először kerül megrendezésre hazánkban Spartan Jótékonysági Futam, melynek bevételével egy helyi szervezetet támogatnak a szervezők, illetve Veszprémben terveznek Special Kids futamot kerekesszékes gyermekek számára is, ezen társrendezvényekre későbbi időpontban nyitják a regisztrációt.

Mint mindig, a Spartan Race minden befutója egyedi technikai polót és érmet kap a célban, az elit, a kompetitív és az open futamok három legjobb férfi és női helyezettjét, valamint a legjobb csapatokat díjazzák a szervezők!

Jegyezd fel a naptáradba!

VESZPRÉM SPRINT

Időpont:

2017. április 01.

Helyszín:

Betekints-völgy, Veszprém