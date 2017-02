2017.02.14. 0

Futóverseny a kőbányai alagútrendszerben!

Futás a föld alá!

Február 25-én, szombaton harmadik alkalommal kerül megrendezésre a BBU Föld alatti futás a kőbányai pincerendszerben.

A BBU Föld Alatti Futás egy részben a föld alatt zajló futóverseny, amely a kőbánya alatti pincerendszerben kerül megrendezésre. Az esemény semmiképpen nem nevezhető hétköznapi futóversenynek, hiszen a futás és a versenyzés élményén túl számos izgalmas és látványos impulzus vár a föld alá futókra. Verseny célja megmutatni a futók részére egy különleges, egyedi földalatti labirintust, a kőbányai pincerendszert (vagy alagútrendszert), mely egy egykori kőbányából kialakított földalatti tároló és járatrendszer. A verseny nyílt, azaz bárki részt vehet rajta, aki rendelkezik némi edzettséggel és nem riad vissza attól, hogy extrém körülmények között versenyezzen.

A szervezők mindenkire gondoltak, így minden korosztály és a különböző felkészültségű futók is megtalálják a nekik való kihívást. A föld felett megrendezett ovis, sulis és családi futamok (300, 700 és 1400 m) mellett, a föld alatti alagút kör (4 km), alagút minimaraton (7 km), alagút félmaraton (21 km) vár az érdeklődőkre, az utóbbi váltóban (3x7 km) is teljesíthető.

Aki futni nem szeretne, de kíváncsi a pincerendszerre, az választhatja a BBU Föld Alatti Túrát is, amely keretében, 9 órai kezdettel bebarangolható a föld alatti labirintus. A túra nem teljesítménytúra, inkább séta, célja, hogy bemutassa a pincerendszert, megismertesse múltját és történelmét, mindezt túravezető kíséretével. Az alagútrendszerben a túrázók is átélhetik azokat a különleges élményeket, melyeket a rendezvényre kiépített effektek és animációk nyújtanak. A rajt és a cél helyszíne is a versenyközpont, innen indul és ide is érkezik a csoport.

A BBU Föld Alatti Futás versenyközpontja február 25-én 8 órától várja a versenyzőket Budapesten a X. kerület Előd u. 1. szám alatt található Kőbányai Gyermek és Ifjúsági Szabadidő Központban (KÖSZI).

