SportX nyereményjáték

Nyerj közel 30.000 forint értékű, 3 darabból álló edzőcsomagot

Ha idén is az lesz az újévi fogadalmad, hogy nyárra jó tested lesz, akkor mi segíthetünk benne

Nincs más dolgod, mint regisztrálni a SportX.hu webáruház és a Mozgásvilág.hu közös nyereményjátékára, helyesen válaszolni a feltett kérdésre és hátradőlni.

A 3 darabból álló edzőcsomag a következő termékeket tartalmazza

1 db IRON GYM SPEED ABS RUGÓS HASIZOM ERŐSÍTŐ KERÉK

1 db XGYM GUMISZALAG (erőnlétednek megfelelően választható erősségű)

1 db XGYM GRID MASSZÍROZÓ HENGER - 33,5 CM X 13,5 CM

A megnyerhető termékekről az alábbiakban olvashatsz

IRON GYM SPEED ABS rugós hasizom erősítő kerék

Az IRON GYM SPEED ABS hasizom erősítő roller az egyik legnépszerűbb és leghatékonyabb hasizomerősítő a fitnesz piacon. Használata egyszerű, segítségével tartós és formás hasizomzatot fejleszthetünk, de erősíti hátizmot, karizmokat, vállizmokat, mellizmokat és a ferde hasizomzatot is. Erős acél tengellyel és széles, csúszásmentes felülettel rendelkezik. Bordázott kerekei és csúszásmentes fogantyúi biztonságos használatot biztosítanak. Forradalmian új belső segítő rendszere van, mely segítségével még tökéletesebben végezhetjük a gyakorlatokat! Tartós konstrukció, összeszereléséhez nincs szükség szerszámokra.

XGYM gumiszalag

Kicsi és könnyen hordozható sportszer, amivel akár utazásaid közben is formában tarthatod magad. Ideális bonyolultabb, súlyzós gyakorlatok begyakorlásához is. A gumiszalag nagyszerű eszköz, hogy egy kis változatosságot vigyünk edzéseinkbe. Segítségével szinte az összes izomcsoport átdolgozható. Mivel az ellenállás a kötél feszítésével erősödik, más jellegű terhelést tesz lehetővé, mint pl. A súlyzós edzés. Hatalmas előnye, hogy használatakor a gerinc és az ízületek nem terhelődnek, így rehabilitációhoz is kiválóan alkalmazható.

XGYM GRID masszírozó henger - 33,5 cm X 13,5 cm

A GRID MASSZÍROZÓ különlegesen kialakított felületén a dudorok olyan puhák és rugalmasak mint egy masszőr ujja. Ahogy átgördülsz a hengeren a dudorok folyamatosan masszírozzák a tested, gyengéden ellazítják az izmaidat. A henger segít visszanyerni tested rugalmasságát, lazaságát és enyhíti az esetleges izomláz tüneteit. Az eszköz speciális kialakításából adódóan, ha egy dudor csontot ér akkor sem okoz sérülést, a flexibilitás révén egyszerűen csak elhajlik. Rövid használat alatt is könnyen begyakorolhatók az alap gyakorlatok, amiknek segítségével szabályozni tudjuk a testünkre ható erőket. Folyamatos használata ellazítja a testet, fokozza a vérkeringést.

A termékeket megvásárolhatod és teljes választékot megtekintheted a www.sportx.hu oldalon vagy személyesen a 1138 Budapest, Váci út 168/b (Reno udvar) szám alatti üzletben.

Nyerd meg!

Válaszolj helyesen az alábbi kérdésre, legkésőbb 2017. január 15. éjfélig és ha szerencséd van, megnyerheted a fenti edzőcsomagot. A sorsolás eredményét a Mozgásvilág.hu főoldalán és hírlevélben is közzétesszük, valamint a nyertest személyesen is értesítjük.

Ha bizonytalan lennél a helyes választ illetően, látogass el a www.sportx.hu oldalra!

Játékszabályzathoz klikk ide!

Regisztráció a játékra

Mekkora az IRON GYM SPEED ABS RUGÓS HASIZOM ERŐSÍTŐ KERÉK maximális teherbírása? 90 kg 110 kg 135 kg